Benefíciários do Bolsa Família terão direito ao décimo terceiro

Brasil
Pagamento extra será feito em dezembro já a partir de 2019
Jair Bolsonaro anunciou nesta manhã, por meio do Twitter, o 13º para famílias que recebem o Bolsa Família. No Brasil, 13,9 milhões de famílias são beneficiadas pelo programa.
A criação do 13° foi uma das promessas de campanha do atual presidente e a medida valerá já a partir de 2019.
Segundo Bolsonaro, os recursos para custear o pagamento extra pelo Ministério da Cidadania virão do combate a fraudes e repasses indevidos do programa social.
O Bolsa Família atende às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos que vivam em situação de pobreza e de extrema pobreza.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS