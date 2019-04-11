Benefíciários do Bolsa Família terão direito ao décimo terceiro

Jair Bolsonaro anunciou nesta manhã, por meio do Twitter, o 13º para famílias que recebem o Bolsa Família. No Brasil, 13,9 milhões de famílias são beneficiadas pelo programa.

A criação do 13° foi uma das promessas de campanha do atual presidente e a medida valerá já a partir de 2019.

Segundo Bolsonaro, os recursos para custear o pagamento extra pelo Ministério da Cidadania virão do combate a fraudes e repasses indevidos do programa social.

O Bolsa Família atende às famílias com crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos que vivam em situação de pobreza e de extrema pobreza.