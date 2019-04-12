Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio estimado de R$ 45 milhões

Loterias
A Mega-Sena sorteia neste sábado (13) um prêmio acumulado, cuja a estimativa da Caixa pode chegar a R$ 45 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na Praça Rubião Junior, na cidade paulista de Botucatu.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Novo PME
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Operação Mulher Segura
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