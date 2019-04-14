Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 52 milhões na 4ªfeira

Loteria
Os números sorteados foram: 07, 40, 44, 50, 52 e 57.
O concurso 2142 da Mega-Sena não teve, ontem (13), acertadores no prêmio principal de R$ 45 milhões.
Os números sorteados foram: 07, 40, 44, 50, 52 e 57.
A quina - cinco números - teve 65 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 55.484,51.
E a quadra - quatro números - registrou 5.028 acertadores. Cada um ficará com R$ 1.024,68.
O próximo sorteio da Mega-Sena será no dia 17, quarta-feira. E a previsão é de um prêmio de R$ 52 milhões.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
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