Corpo da modelo Caroline Bittencourt é encontrado em São Paulo

O corpo encontrado na tarde desta segunda-feira (29) praia das Cigarras, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo é da modelo Caroline Bittencourt, de 37 anos. A informação foi confirmada ao G1 pelo sogro dela, Alfredo Sistini.

Ela sumiu na tarde de domingo (28) ao cair da lancha onde estava com o marido, Jorge Sistini - com quem se casou em janeiro deste ano. Ele foi resgatado por um marinheiro após mais de 2 horas no mar em busca da esposa.

A embarcação onde eles estavam foi achada por volta de meio-dia desta segunda-feira (29) perto da praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba. A lancha estava naufragada e foi rebocada para uma marina.

O corpo vai para o IML de São Sebastião. Além do marido, Caroline deixa uma filha de 17 anos. (Fonte: G1)