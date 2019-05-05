Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 170 milhões

A Mega-Sena acumulou pela 13ª vez consecutiva, neste sábado (4), no concurso 2.148. O prêmio estimado para o próximo concurso vai a R$ 170 milhões. Os números sorteados foram: 08 -15 - 32 - 33 - 58 - 59.

Na quina, 296 apostas acertaram os números e cada apostador vai receber R$ 37.66,84. A quadra saiu para 21.684 ganhadores e cada um vai receber R$ 734,53.

O próximo sorteio será na quarta-feira (8).