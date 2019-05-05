Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 170 milhões

Loterias
A Mega-Sena acumulou pela 13ª vez consecutiva, neste sábado (4), no concurso 2.148. O prêmio estimado para o próximo concurso vai a R$ 170 milhões. Os números sorteados foram: 08 -15 - 32 - 33 - 58 - 59.
Na quina, 296 apostas acertaram os números e cada apostador vai receber R$ 37.66,84. A quadra saiu para 21.684 ganhadores e cada um vai receber R$ 734,53.
O próximo sorteio será na quarta-feira (8).
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
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