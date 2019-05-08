Inflação pelo IGP-DI cai de 1,07% para 0,9%

Conjuntura
Queda da inflação foi puxada pelos preços no atacado e no varejo
O Índice Geral de Preços–Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou inflação de 0,9% em abril. A taxa é menor que a de março (1,07%). Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o índice acumula inflação de 3,33% no ano e de 8,25% em 12 meses.
A queda da taxa foi puxada pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, caiu de 1,35% em março para 1,09% em abril.
A taxa do Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, caiu de 0,65% para 0,63% no período.
Por outro lado, o Índice Nacional de Custo da Construção subiu de 0,31% em março para 0,38% em abril. O IGP-DI foi calculado com base em preços coletados entre 1º e 30 de abril.
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