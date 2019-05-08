Receita abre hoje consulta a lote da malha fina do IR

A Receita Federal abre (8) consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda (IR) Pessoa Física . Ao todo, serão desembolsados R$ 260 milhões para 134.720 contribuintes que estavam na malha fina das declarações de 2008 a 2018, mas regularizaram as pendências com o Fisco.

A lista com os nomes estará disponível a partir das 9h no site da Receita. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones, que permite o acompanhamento das restituições.