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Anac suspende todas as operações da empresa aérea Avianca Brasil

A Anac recomenda que os passageiros com voos marcados para os próximos dias na Avianca entrem em contato com a empresa

Thailla Torres

Publicado em 24/05/2019 às 18:00

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A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informou hoje (24) que suspendeu cautelarmente todas as operações da empresa aérea Avianca Brasil.

“Com a medida, estão suspensos todos os voos até que a empresa comprove capacidade operacional para manter as operações com segurança. A decisão foi tomada com base em informações prestadas à área responsável por segurança operacional da Agência”, diz a nota da Anac.

A Anac recomenda que os passageiros com voos marcados para os próximos dias na Avianca entrem em contato com a empresa e evitem se descolar até o aeroporto antes de terem informações sobre sua situação. A empresa aérea segue obrigada a oferecer aos passageiros opções como reembolso e reacomodação.

Recuperação judicial - A Avianca Brasil entrou em processo de recuperação judicial. A empresa aérea tem cancelado voos e em abril devolveu aeronaves em cumprimento a decisões judiciais, atendendo pedido de empresas de leasing.

No último dia 17 os tripulantes da Avianca Brasil entraram em greve, que foi suspensa temporariamente no dia 19. Os trabalhadores disseram que paralisaram as atividades porque estão com salários e benefícios atrasados.

Em Mato Grosso do Sul, uma ação em tramitação na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos pediu bloqueio de R$ 60 milhões da Avianca para garantir ressarcimentos e indenizações aos passageiros que tiveram voos cancelados. Em caráter liminar, o pedido foi negado.

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