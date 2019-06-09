Advogado de Najila ameaça deixar cliente caso provas não sejam apresentadas

Caso Neymar
Em entrevista para o UOL Esporte, o advogado afirmou que ele deixará o caso na próxima semana, se não obter acesso ao material
O advogado Danilo Garcia de Andrada, que está representando como defesa de Najila Trindade, mulher que acusa Neymar de estupra-la em Paris, está ameaçando deixar a cliente caso as provas não sejam apresentadas.
Em entrevista para o UOL Esporte, o advogado afirmou que ele deixará o caso na próxima semana, se não obter acesso ao material que faz uso que Najila diz ter feito para comprovar que foi estuprada pelo jogador.
Durante o depoimento, Najila afirmou que seu tablet onde continha todas as provas foi furtado do seu apartamento após ter sido arrombado. De acordo com o site, houve sinais de arrombamento, mas que as digitais encontradas na porta seriam da própria mulher e de um amigo.
“Se a investigação policial a respeito do eventual arrombamento onde residia Najila se mostrar inverídica, deixarei o caso. Pois a relação advogado-cliente é baseada sempre na confiança. Não havendo confiança, não há motivo para permanecer”, disse Danilo ao UOL.
O advogado já teria solicitado que fosse enviado os arquivos contendo vídeos e fotos que comprovariam o suposto estupro, mas que até o momento, Najila não se manifestou sobre enviar o material.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS