Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 115 milhões no sábado

O concurso 2.159 da Mega-Sena não teve acertadores no prêmio principal.

A quina - cinco números - teve 150 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 27,68 mil.

A quadra - quatro números - registrou 9.781 acertadores. Cada um ficará com R$ 687,24.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (15). A previsão é de um prêmio de R$ 115 milhões.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.