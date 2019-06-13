Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 115 milhões no sábado

Loteria
Os números sorteados foram: 14 - 26 - 35 - 38 - 45 - 53.
O concurso 2.159 da Mega-Sena não teve acertadores no prêmio principal.
Os números sorteados foram: 14 - 26 - 35 - 38 - 45 - 53.
A quina - cinco números - teve 150 ganhadores, cabendo a cada um deles R$ 27,68 mil.
A quadra - quatro números - registrou 9.781 acertadores. Cada um ficará com R$ 687,24.
O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (15). A previsão é de um prêmio de R$ 115 milhões.
As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
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