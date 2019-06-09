Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 80 milhões

Loteria
Veja as dezenas sorteadas: 09 - 27 - 35 - 45 - 46 - 59. A quina teve 109 apostas ganhadoras; cada uma levou R$ 42.724,12
A Caixa realizou neste sábado (8) o concurso 2.158 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas e o próximo prêmio, que será sorteado no dia 12 de junho, terá valor acumulado em torno de R$ 80 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 09 - 27 - 35 - 45 - 46 - 59.
A quina teve 109 apostas ganhadoras, com uma cada uma levando R$ 42.724,12. A quadra teve 8.855 acertos, pagando R$ 751,29 para cada uma delas.
O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em São Paulo (SP).
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.
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