Mega-sena vai sortear R$ 70 milhões neste sábado; Veja como jogar

Sorte
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.157 da Mega-Sena realizado na última quarta-feira (5) em São Paulo (SP). Agora o prêmio que será sorteado nesta sábado é de R$ 70 milhões.
Para apostar na Mega-Sena - As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Probabilidades - A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.
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