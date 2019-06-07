Mega-sena vai sortear R$ 70 milhões neste sábado; Veja como jogar

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.157 da Mega-Sena realizado na última quarta-feira (5) em São Paulo (SP). Agora o prêmio que será sorteado nesta sábado é de R$ 70 milhões.

Para apostar na Mega-Sena - As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades - A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.