Queda de avião que seguiria para Aquidauana deixa dois mortos

Aeronave foi localizada em uma área de mata, a cerca de 50 metros do ponto de decolagem
Avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira / Reprodução
Um avião de pequeno porte que tinha como destino a região do Pantanal de Aquidauana caiu na manhã desta sexta-feira (03), próximo ao Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte dos dois ocupantes - o piloto, identificado como Henrique Martin, e uma mulher que o acompanhava, a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff.
Segundo informações ainda preliminares, a aeronave teria explodido após atingir o solo e foi localizada em uma área de mata, a aproximadamente 50 metros do ponto de onde havia partido, na região de saída para Três Lagoas. As circunstâncias que provocaram a queda ainda são desconhecidas.
Os destroços foram encontrados por um trabalhador que participou das buscas nas proximidades do Aeroporto Santa Maria. O Corpo de Bombeiros foi acionado nas primeiras horas da manhã e mobilizou equipes para atender a ocorrência.
Segundo consta no RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave de matrícula PT-WYQ aparece como modelo NEIVA EMB-810D, fabricada em 1983, com situação normal. O CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) é válido até 04 de junho de 2027.
*Matéria atualizada para identificação das vítimas
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