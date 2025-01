Travesti tem 90% do corpo queimado após desentendimento com garota de programa

Murilo Medeiros, Campo Grande News

Uma travesti está em estado gravíssimo, após ter 90% do corpo queimado e a casa incendiada, na madrugada de domingo (19), na Vila Carvalho, em Campo Grande. O crime ocorreu depois de um desentendimento entre garotas de programa. Duas suspeitas estão presas.

Conforme o Campo Grande News, as envolvidas estavam em uma boate frequentada por garotas de programa, quando houve desentendimento entre a vítima e a suspeita. Por conta da confusão, a suspeita e uma amiga foram expulsas do local.

A delegada Cynthia Gomes disse que por vingança, as duas foram até a um posto de combustíveis e compraram gasolina. "A suspeita sabia onde a vítima morava e então foi até a casa dela", explica Cynthia.

Na porta do imóvel, na Vila Carvalho, as suspeitas chamaram a vítima pelo nome e, quando ela saiu, a suspeita jogou gasolina no chão, nas frestas da casa e no corpo da travesti. Na sequência, a criminosa acendeu um isqueiro e ateou fogo. Depois, a dupla fugiu.

Um vizinho da vítima flagrou a cena, pegou extintor pequeno do veículo dele e tentou apagar o fogo, mas sem sucesso. Então, foi até em casa, perto do imóvel da vítima, pegou outro extintor residencial e conseguiu conter o fogo. Na sequência, tirou a vítima de dentro da residência e acionou o socorro.

A vítima teve queimaduras em 90% do corpo e foi socorrida pelos bombeiros em estado grave, sendo levada para a Santa Casa da Capital. Até as 20 horas deste domingo, a delegada afirmou que o quadro de saúde da travesti era gravíssimo.

Prisão

Depois de receber informações, a polícia conseguiu localizar as duas suspeitas em uma pensão no Bairro Amambaí. Elas foram presas em flagrante.