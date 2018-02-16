Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta sexta-feira

Casa do Trabalhador
A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza diversas vagas de emprego nesta sexta-feira (16) para Aquidauana e região.
Segue as vagas atualizadas:
*Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)
-Auxiliar Financeiro (experiente);
-Cabeleireira (experiente);
-Empregada Doméstica Diarista (experiente);
-Mecânico de Molas (experiente);
-Mecânico de Automóveis (experiente);
-Motorista Entregador (CNH AC);
-Operador de Pá Carregadeira (experiente);
-Padeiro;
-Prensador de Mangueira Hidráulica;
-Salgadeiro;
-Soldador;
-Vendedor Porta a Porta.
*Vagas Regionais (rural e/ou outras cidades)
-Campeiro;
-Cozinheiro em Pousada;
-Jardineiro;
-Lavador de Roupas.
CASA DO TRABALHADOR - AQUIDAUANA/MS
Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto
Fone (67) 3241 5652
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS