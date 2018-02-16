Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta sexta-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana disponibiliza diversas vagas de emprego nesta sexta-feira (16) para Aquidauana e região.

Segue as vagas atualizadas:

*Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio)

-Auxiliar Financeiro (experiente);

-Cabeleireira (experiente);

-Empregada Doméstica Diarista (experiente);

-Mecânico de Molas (experiente);

-Mecânico de Automóveis (experiente);

-Motorista Entregador (CNH AC);

-Operador de Pá Carregadeira (experiente);

-Padeiro;

-Prensador de Mangueira Hidráulica;

-Salgadeiro;

-Soldador;

-Vendedor Porta a Porta.

*Vagas Regionais (rural e/ou outras cidades)

-Campeiro;

-Cozinheiro em Pousada;

-Jardineiro;

-Lavador de Roupas.

CASA DO TRABALHADOR - AQUIDAUANA/MS

Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto

Fone (67) 3241 5652