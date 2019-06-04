Novinho em folha

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Adriano encara 1,2 mil km de Fusca para curtir “Encontro de Relíquias de Aquidauana”
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Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
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Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
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