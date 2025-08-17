Apostador de Jardim acerta a Quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 40 mil

O prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 65 milhões no próximo sorteio
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Um apostador de Jardim está entre os 70 ganhadores da Quina do concurso 2.902 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (16), em São Paulo. O prêmio individual foi de R$ 40.125,94.
Na faixa principal, não houve acertadores, e o prêmio acumulou para R$ 65 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (19). Em Mato Grosso do Sul, além do apostador de Jardim, 62 pessoas acertaram a Quadra, das quais 25 são de Campo Grande. Cada aposta receberá R$ 941,23.
As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) em lotéricas credenciadas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, com opções de pagamento via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Violência
Caminhada uniu segmentos sociais e instituições para conscientização da população
Parceria
A deputada elogiou a evolução da festa, afirmando que "a cada ano que passa, a Expoaqui fica melhor
Alerta!
a vítima foi surpreendida pelos animais um deles da raça pitbull e o outro sem raça definida
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS