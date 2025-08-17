Acessibilidade

17 de Agosto de 2025 • 12:19

Sorte

Apostador de Jardim acerta a Quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 40 mil

O prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 65 milhões no próximo sorteio

Da redação

Publicado em 17/08/2025 às 10:01

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Um apostador de Jardim está entre os 70 ganhadores da Quina do concurso 2.902 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (16), em São Paulo. O prêmio individual foi de R$ 40.125,94.

Na faixa principal, não houve acertadores, e o prêmio acumulou para R$ 65 milhões no próximo sorteio, marcado para terça-feira (19). Em Mato Grosso do Sul, além do apostador de Jardim, 62 pessoas acertaram a Quadra, das quais 25 são de Campo Grande. Cada aposta receberá R$ 941,23.

As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) em lotéricas credenciadas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, com opções de pagamento via PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa.

Deixe a sua opinião

Responsabilidade socioambiental

Governo de MS conquista 'Selo Verde' do Ministério do Meio Ambiente

