Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 11:27

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Aquidauana enfrenta calor de até 36°C e baixa umidade até segunda-feira

A umidade relativa do ar segue baixa, entre 8% e 20%, patamar considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 07:22

Atualizado em 15/08/2025 às 07:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Entre esta sexta-feira (15) e segunda-feira (18), Aquidauana deve registrar calor intenso e tempo seco, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o céu de claro a parcialmente nublado e afasta a chuva, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

As temperaturas na região do Pantanal, onde está o município, variam de 12°C nas manhãs mais frescas a até 36°C nas tardes. A umidade relativa do ar segue baixa, entre 8% e 20%, patamar considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde e que aumenta o risco de incêndios florestais.

Leia Também

• Agosto inicia com tempo seco e máxima de 36ºC em Aquidauana

• Previsão para este domingo indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

• Aquidauana enfrenta calor e ar seco neste fim de semana

O ar seco também provoca grande amplitude térmica, com diferenças superiores a 20°C entre as mínimas e máximas no mesmo dia. Os ventos devem soprar dos quadrantes sul e leste, entre 30 km/h e 50 km/h, com rajadas que podem ultrapassar essa velocidade.

O Cemtec recomenda evitar atividades físicas nos horários mais quentes, hidratar-se com frequência, umidificar os ambientes e ter cuidado redobrado com o uso de fogo ou descarte de objetos que possam causar incêndios.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cidades

Corumbá abre cadastramento para moradias do Minha Casa Minha Vida

Violência

Caminhada do Agosto Lilás em Nioaque para proteção das mulheres e combate à violência

Violência 

Miranda se une para combater a violência contra as mulheres

Somente este ano, 81 casos de violência contra mulheres foram registrados no município  

Responsabilidade socioambiental

Governo de MS conquista 'Selo Verde' do Ministério do Meio Ambiente

Publicidade

Cidades

Jardim abre inscrições para suplentes do Conselho Tutelar

ÚLTIMAS

Polícia

Padrasto é preso por estupro de criança de 7 anos em Campo Grande

Crimes foram cometidos por dois anos

Política

MS busca investimentos ambientais com empresários de Singapura

A comitiva de Mato Grosso do Sul se reuniu com grandes empresas na Ásia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo