Aquidauana enfrenta calor de até 36°C e baixa umidade até segunda-feira

A umidade relativa do ar segue baixa, entre 8% e 20%, patamar considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde
Rhobson Tavares, O Pantaneiro
Entre esta sexta-feira (15) e segunda-feira (18), Aquidauana deve registrar calor intenso e tempo seco, sob influência de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o céu de claro a parcialmente nublado e afasta a chuva, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).
As temperaturas na região do Pantanal, onde está o município, variam de 12°C nas manhãs mais frescas a até 36°C nas tardes. A umidade relativa do ar segue baixa, entre 8% e 20%, patamar considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde e que aumenta o risco de incêndios florestais.
O ar seco também provoca grande amplitude térmica, com diferenças superiores a 20°C entre as mínimas e máximas no mesmo dia. Os ventos devem soprar dos quadrantes sul e leste, entre 30 km/h e 50 km/h, com rajadas que podem ultrapassar essa velocidade.
O Cemtec recomenda evitar atividades físicas nos horários mais quentes, hidratar-se com frequência, umidificar os ambientes e ter cuidado redobrado com o uso de fogo ou descarte de objetos que possam causar incêndios.
