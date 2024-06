Bombeiros protegem pontes ameaçadas por incêndios no Pantanal

Equipe em combate de incêndio em ponte de madeira / Divulgação

Em uma operação de resposta rápida, bombeiros mobilizaram-se para proteger três pontes de madeira cruciais ao longo da MS-228, que estavam sob ameaça iminente dos incêndios florestais que assolam o Pantanal.

As estruturas, essenciais para a conectividade na região, enfrentavam o perigo crescente à medida que as chamas se aproximavam, alimentadas pela vegetação seca e pelos ventos intensos.

Bombeiros encontraram dificuldade no combate da ponte na imagem, visto que a mesma está com muito óleo, que acelerou a combustão.

"Apesar dos esforços incansáveis, o desafio persiste com a propagação contínua dos incêndios na região do Pantanal. Reforçamos a necessidade de precaução e vigilância, enquanto permanecemos em alerta máximo para proteger não apenas as estruturas, mas também as vidas e o meio ambiente que estão em risco"

A situação continua a evoluir, com equipes e recursos sendo continuamente realocados para áreas de maior urgência.