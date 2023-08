Onda de calor impulsiona a venda de eletrodomésticos de refrigeração

Calor será gradativo ao longo do dia / (Foto: Arquivo)

Aquidauana enfrentará altas temperaturas nesta semana, e os termômetros podem alcançar a casa dos 40º C, conforme o boletim meteorológico divulgado na última segunda-feira, dia 21, pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec/MS). Com o calor intenso e a baixa umidade do ar, vendedores já notaram aumento na procura por produtos eletrodomésticos de refrigeração e ventilação.

Ventiladores e umidificadores de ar foram os produtos que tiveram o aumento mais significativo, em Aquidauana. Algumas lojas de eletrodomésticos da região central registraram aumento na procura e na venda destes equipamentos nos últimos meses.

Esse é o caso da correspondente de vendas, Flávia Reis, de 36 anos, 14 deles atuando no varejo e vendas comerciais. A comerciária relata que tem notado um aumento na procura de ventiladores e umidificadores de ar e, segundo ela, a procura é constante por parte dos consumidores.

“É normal ver clientes levando dois, três eletrodomésticos de refrigeração, geralmente levam pra família toda. A procura por esses produtos vem aumentando não só nas lojas físicas, mas notei também nas plataformas digitais. Sem dúvida, que os ventiladores e umidificadores de ar tem uma busca constante em Aquidauana”, declara Flávia.

Ela conta ainda que os eletrodomésticos com menor volume de venda são os ares-condicionados. Para ela, um dos fatores que justificam a baixa procura é o possível aumento nos valores destes produtos em específico.

Outro consultor de vendas, Leandro Ferreira, pontuou ao jornal O Pantaneiro que ele tem notado uma baixa nas compras em geral, por parte da população aquidauanense, mas lembra que, apesar disso, os consumidores têm procurado por equipamentos de refrigeração.

Como é o caso de uma empregada doméstica, de 63 anos, moradora de Anastácio e que prefere não se identificar. Ela contou ao jornal O Pantaneiro, que está procurando um ventilador novo e mais potente, já que segundo ela, o seu ventilador atual não tem força suficiente para aliviar o calor.

“A minha casa é pouco ventilada, então estou na busca de um ventilador maior. O calor está demais, esta semana ainda eu pretendo comprar um novo”, declara a doméstica.

Conforme o boletim meteorológico do Cemtec/MS, nesta terça-feira (22), a temperatura mínima será de 22º C e a máxima pode chegar aos 37º C. A semana será de tempo estável, mas a chuva pode voltar para Aquidauana no fim de semana, dos dias 25 à 27.

Ainda segundo as informações do boletim, quinta-feira (24) será o dia com maior temperatura da semana, podendo chegar a 40º C.

O Cemtec ressalta a importância do “acompanhamento das previsões semanais, devido às incertezas inerentes às previsões que ultrapassam três dias”.

Onda de calor representam perigo para a saúde

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), publicou na manhã desta terça-feira, dia 22, um alerta para leve risco à saúde devido às temperaturas de 5ºC acima da média por período de dois até três dias. Além disso, o Inmet divulgou um alerta para baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 30% e 20%.

O Instituto lembra da importância de contactar a Defesa Civil em caso de emergências, pelo número 199, ou para o corpo de bombeiros em caso de incêndio, através do 193.