Construção de 70 casas populares muda panorama do Jardim Pantanal I

Programa de casas populares é coordenado pela prefeitura de Aquidauana com recursos do FGTS / Prefeitura de Aquidauana

Mais 70 famílias serão beneficiadas com o programa de moradia popular executado pela prefeitura de Aquidauana. As unidades habitacionais estão em construção no Jardim Pantanal I, próximo ao antigo aeroporto. Estão em andamento dois grandes projetos habitacionais nesse local: lote urbanizado e as casas do FGTS ( Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Do programa Lote Urbanizado, há mais de 70 casas que já subiram do alicerce, dentre elas, algumas já estão prontas e as famílias morando na nova residência. Já do programa de financiamento do FGTS, estão em construção 40 casas na fase de alicerce, paredes e laje e, ainda, tem mais uma área sendo preparada para receber mais 14 casas.

No Programa Lote Urbanizado, a prefeitura doa o terreno, dotado de infraestrutura básica como água, energia, arruamento e iluminação pública, designa assistência técnica e providenciar o Alvará de Construção (para o início) e o HABITE-SE (na conclusão da obra).

O Governo do Estado constrói a base da casa de 42,56m2, com contrapiso, instalações hidráulicas e sanitárias até a primeira fiada de tijolos. Depois disso, o cidadão sorteado no sistema da AGEHAB que fica responsável de custear a construção da sua casa, recebendo suporte de engenharia e o projeto para seguir durante a construção.



Já no programa de financiamento do FGTS, com a parceria do Governo do Estado e do Governo Federal, a Prefeitura de Aquidauana viabilizou a construção de mais 54 casas populares, com área construída de 42,80m², dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Pelo programa do FGTS, via Caixa Econômica Federal, tem acesso ao financiamento as famílias com renda entre R$ 1.600,00 e R$ 6.500,00, para comprarem a casa própria. O valor das mensalidades que cada beneficiário paga pela casa, depende da renda de cada um e do subsídio recebido.

Para que esse novo loteamento fosse construído em Aquidauana, o prefeito Odilon Ribeiro fez adesão ao programa Minha Casa, Minha Vida, a Prefeitura de Aquidauana doou os 54 lotes regularizados e investiu mais de R$ 227 mil reais na infraestrutura do loteamento. Também em parceria com o Governo do Estado e Governo Federal, foi feita a infraestrutura do local, com drenagem, pavimentação, rede de água, energia e fossa séptica.



Serviço - O cidadão que quiser se inscrever para os programas habitacionais deve procurar o Núcleo de Habitação, na Prefeitura de Aquidauana, levar documentos pessoais, comprovantes de residência e de renda. No setor, as técnicas explicam como funcionam os programas habitacionais e realizam a inscrição diretamente no sistema da AGEHAB. O Núcleo de Habitação funciona na prefeitura, de 2ª a 6ª feira, das 7h às 13h, telefone: (67) 3240-1400 (ramal 1426).