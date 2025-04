Domingo deve ser marcado por chuvas intensas e tempo instável em MS

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O domingo (27) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e alta probabilidade de chuvas intensas. A previsão indica acumulados significativos de precipitação, podendo ultrapassar os 50 mm em 24 horas.

Esse cenário meteorológico adverso é resultado da atuação conjunta de diversos sistemas atmosféricos, incluindo o transporte intenso de umidade da Amazônia, a presença de uma área de baixa pressão sobre o norte da Argentina e o Paraguai, um cavado em médios níveis da atmosfera e a formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral da Região Sul do Brasil. A combinação desses fatores aumenta a instabilidade e reforça a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As chuvas já têm sido frequentes nos últimos dias em várias regiões do estado, e a continuidade do mau tempo pode provocar alagamentos, principalmente em áreas urbanas e de maior vulnerabilidade. A situação se intensifica entre domingo (27) e segunda-feira (28), período com maior risco para temporais.

Para Campo Grande, capital do estado, a previsão indica temperaturas amenas ao longo do fim de semana, com mínimas entre 22°C e 23°C, e máximas variando de 25°C a 28°C. Os ventos devem soprar entre os quadrantes leste e norte, com velocidades médias entre 40 km/h e 60 km/h. Em alguns momentos, rajadas podem ultrapassar os 60 km/h.

Nas demais regiões do estado, os termômetros devem registrar as seguintes variações:

Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 18°C e 21°C, e máximas entre 26°C e 28°C.

Sudoeste e Pantanal: mínimas entre 23°C e 25°C, com máximas que podem chegar a 33°C.

Bolsão, Leste e Norte: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 28°C e 31°C.

Com o avanço da frente fria, a partir de terça-feira (29), uma massa de ar mais frio deve ingressar no estado, derrubando as temperaturas principalmente na metade sul, onde os termômetros podem marcar entre 12°C e 14°C.

A Defesa Civil e os órgãos de meteorologia recomendam atenção redobrada para possíveis transtornos causados pelas chuvas, como alagamentos, enxurradas e queda de galhos ou árvores. A orientação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo e evitar áreas de risco durante temporais.