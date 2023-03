Família abandona rotweiller em casa fechada em Cassilândia

Cachorro foi resgatado / Divulgação

Uma família foi embora para o Maranhão e abandonou um cachorro da raça rotweiller em uma casa fechada em Cassilândia.

A denúncia foi realizada e uma médica veterinária do Centro de Vigilância Sanitária, da cidade constatou a veracidade dos maus-tratos. Ela acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental) na quarta-feira (16) e o animal foi resgatado.

Segundo a PMA, a casa estava trancada e, ao falar com os vizinhos, descobriram que as pessoas que moravam ali haviam se mudado na terça-feira (14) para o estado do Maranhão e abandonado o cão na residência e que o bicho estava sendo alimentado e hidratado por vizinhos, pela grade do portão, tendo em vista que o animal era bravo.

Diante do abandono, que pela lei já caracteriza o crime de maus-tratos, os agentes resgataram o cachorro e o levaram para atendimento. Felizmente, há pessoas que querem adotar o animal.

A PMA está tentando identificar o autor, ou autores dos maus tratos ao cão pelo abandono e, assim que identificados, serão autuados administrativamente e multados em R$ 3 mil e também vão responder pelo crime de maus-tratos, que tem pena de dois a cinco anos de reclusão, tendo em vista a gravidade do problema, pois se não fossem os vizinhos o animal morreria.