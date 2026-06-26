Família busca por paraguaio desaparecido durante trabalho em MS

Renato foi contratado para realizar um serviço de extração de postes de madeira em uma propriedade rural localizada na região conhecida como Campo dos Índios / Arquivo pessoal

A família do paraguaio Renato Roa Aguilera, de aproximadamente 35 anos, vive momentos de angústia e desespero após o desaparecimento do trabalhador na região de Porto Murtinho e Bodoquena, no sudoeste sul-mato-grossense. Natural de Bela Vista Norte, no Paraguai, Renato foi contratado para realizar um serviço de extração de postes de madeira em uma propriedade rural localizada na região conhecida como Campo dos Índios.

Segundo familiares, Renato está desaparecido desde o último contato com a família, feito na manhã do dia 22 de junho, quando enviou, às 08h18, sua localização por meio do WhatsApp, informando onde estava trabalhando.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela irmã da vítima nesta quinta-feira (25), Renato havia viajado acompanhado de um amigo de infância, com quem sempre trabalhou e mantinha um bom relacionamento. Os dois estavam acampados na fazenda onde realizavam o serviço.

O amigo relatou que o último contato com Renato ocorreu pouco antes do início da partida da Seleção Brasileira. Após se ausentar rapidamente do acampamento para ir até a sede da fazenda, percebeu que Renato havia desaparecido. Desde então, ele não foi mais visto.

Familiares estão em Mato Grosso do Sul acompanhando o caso e o trabalho das autoridades. Segundo relatos, eles chegaram à região de Bodoquena e, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, prestam depoimentos e acompanham o registro da ocorrência, enquanto aguardam o início das buscas.

A família faz um apelo para que o caso seja amplamente divulgado, na esperança de obter informações que possam ajudar a localizar Renato.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Renato Roa Aguilera pode entrar em contato imediatamente com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar pelo telefone 190. Qualquer informação pode ser fundamental para ajudar nas buscas.