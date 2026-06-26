Acessibilidade

26 de Junho de 2026 • 12:03

Buscar

Últimas notícias
X
Angústia

Família busca por paraguaio desaparecido durante trabalho em MS

Renato Roa Aguilera, de 35 anos, é de Bela Vista do Norte, no Paraguai, e desapareceu em um acampamento rural em Porto Murtinho, região conhecida como Campo dos Índios

O Pantaneiro

Publicado em 26/06/2026 às 08:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Renato foi contratado para realizar um serviço de extração de postes de madeira em uma propriedade rural localizada na região conhecida como Campo dos Índios / Arquivo pessoal

A família do paraguaio Renato Roa Aguilera, de aproximadamente 35 anos, vive momentos de angústia e desespero após o desaparecimento do trabalhador na região de Porto Murtinho e Bodoquena, no sudoeste sul-mato-grossense. Natural de Bela Vista Norte, no Paraguai, Renato foi contratado para realizar um serviço de extração de postes de madeira em uma propriedade rural localizada na região conhecida como Campo dos Índios.

Segundo familiares, Renato está desaparecido desde o último contato com a família, feito na manhã do dia 22 de junho, quando enviou, às 08h18, sua localização por meio do WhatsApp, informando onde estava trabalhando.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela irmã da vítima nesta quinta-feira (25), Renato havia viajado acompanhado de um amigo de infância, com quem sempre trabalhou e mantinha um bom relacionamento. Os dois estavam acampados na fazenda onde realizavam o serviço.

O amigo relatou que o último contato com Renato ocorreu pouco antes do início da partida da Seleção Brasileira. Após se ausentar rapidamente do acampamento para ir até a sede da fazenda, percebeu que Renato havia desaparecido. Desde então, ele não foi mais visto.

Familiares estão em Mato Grosso do Sul acompanhando o caso e o trabalho das autoridades. Segundo relatos, eles chegaram à região de Bodoquena e, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, prestam depoimentos e acompanham o registro da ocorrência, enquanto aguardam o início das buscas.

A família faz um apelo para que o caso seja amplamente divulgado, na esperança de obter informações que possam ajudar a localizar Renato.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Renato Roa Aguilera pode entrar em contato imediatamente com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar pelo telefone 190. Qualquer informação pode ser fundamental para ajudar nas buscas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

GALERIA DE FOTO

Lançamento da Retrocar MS

Publicidade

ACIDENTE DOMÉSTICO

Criança de 3 anos engole moeda de R$ 0,50 e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros em Ladário

ÚLTIMAS

Oportunidade

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quinta

Oportunidades contemplam funções no comércio, indústria, serviços e setor rural

Trânsito

Anastácio amanhece com mais um acidente entre moto e bicicleta elétrica

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas João Leite Ribeiro e Bahia; ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo