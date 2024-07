SES monitora estratégia de vacinação da pólio e sarampo nos 79 municípios de MS

A SES (Secretaria de Estado da Saúde), por meio coordenadoria de Imunização, está coordenando o MEV (Monitoramento das Estratégias de Vacinação) para poliomielite e sarampo nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A ação seguirá até o dia 31 de julho, com o objetivo de acompanhar a situação vacinal das crianças de seis meses a menores de cinco anos, público-alvo das duas vacinas.

No Estado, devem ser analisadas a caderneta de vacinação de 22.097 crianças da faixa etária, número definido a partir de critérios técnicos baseados no número da população de crianças e de sala de vacinas, registradas no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).

Segundo a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, além de fazer o monitoramento para mapear as áreas com baixa cobertura vacinal no estado e elaborar estratégias que ajudem os municípios a atingirem ou se aproximarem da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%, a ação também proporciona uma busca ativa das crianças que ainda estão com as vacinas da pólio e do sarampo em atraso.

“Cada município vai montar sua estratégia com as equipes para realizar o trabalho de monitoramento. Ao fim do Monitoramento das Estratégias de Vacinação, os municípios deverão consolidar no sistema de informações todas as ações executadas. Os dados serão analisados pela equipe responsável da SES, para que se tenha um indicador de como está a adesão às vacinas contra poliomielite e sarampo em todo o território”, explica.