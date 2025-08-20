Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 11:13

Buscar

Últimas notícias
X
Sorteio

Sorturdo de MS acerta a quinta da Mega-Sena e ganha mais de R$ 52 mil

Apostar de Costa Rica levou a quina

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 06:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1

Aposta feita na cidade de Costa Rica, acertou cinco números da Mega-Sena e levou R$ 52.488,22, na noite de terça-feira (19).

Já uma aposta feita Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903, com seis dezenas.

Os números sorteados foram os seguintes: 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54.

Ainda, 51 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada.

Já 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil cria comitê para modernizar tecnologia

Evento

Bodoquena realiza o 1º Festival da Mandioca na Feira do Produtor

'Meu Pai Tem Nome'

DNA garante cidadania e esperança em mutirões e campanhas em MS

Nos últimos dias, duas ações de grande impacto reforçaram o papel da ciência forense na vida da população

Sorte

Apostador de Jardim acerta a Quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 40 mil

Publicidade

Cidades

Aquidauana enfrenta calor de até 36°C e baixa umidade até segunda-feira

ÚLTIMAS

Economia

CNI mantém previsão de alta do PIB em 2,3% mesmo com tarifaço dos EUA

Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia

Direitos

Justiça de Miranda reconhece morte de jovem desaparecido desde 2024

Pedido foi feito pela Defensoria Pública de MS em favor de mãe moradora de Miranda

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo