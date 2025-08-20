Sorturdo de MS acerta a quinta da Mega-Sena e ganha mais de R$ 52 mil

Apostar de Costa Rica levou a quina
Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1
Aposta feita na cidade de Costa Rica, acertou cinco números da Mega-Sena e levou R$ 52.488,22, na noite de terça-feira (19).
Já uma aposta feita Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903, com seis dezenas.
Os números sorteados foram os seguintes: 20 – 24 – 27 – 46 – 50 – 54.
Ainda, 51 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada.
Já 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75.
