Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:30

Buscar

Últimas notícias
X

Dr. Giuliano Máximo

Conhecer Direito

Giuliano Máximo

Publicado em 01/04/2019 às 13:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Direito e sua ciência tem se tornado assunto diário dos noticiários. Comentários dos mais variados temas jurídicos assolam também as redes sociais. As prisões, buscas e apreensões, mortes, agressões e muitos outros temas tomaram conta dos bate-papos do cidadão comum, deixando de ser uma prerrogativa daqueles que se bacharelaram em uma faculdade. Diante desse despertar social, pretendo agora trazer pequenos ensinamentos jurídicos, simplificados, fazendo as correlações com os fatos que geram debates no cotidiano. Essa é a pretensão desses artigos que agora disponibilizo para a população.

Para iniciar a série, importante contextualizar o Direito e esclarecer o que é o Direito. Os marcos históricos demonstram que o Direito teve diversas modalidades de manifestação ao longo do tempo.

Por considerável período se confundiu com a religião, a moral, a política e o próprio Estado. Não era possível saber, por exemplo, se o poder que existia sobre os escravos eram formulações jurídicas ou não, até mesmo porque os senhores eram a própria manifestação do domínio direto de um pelo outro. O mesmo ocorria no que se refere aos servos e os senhores feudais.

O Direito ganhou forma e autonomia apenas com a implementação do capitalismo. Houve então a criação de um ente abstrato chamado Estado, que tem o dever de fazer respeitar as relações entre as pessoas, o comércio e principalmente a circulação e concentração de riquezas. Com essa mudança estrutural do mundo, o Direito começou a ganhar corpo independente, principalmente com o surgimento dos primeiros códigos para regulação dos interesses privados dos chamados burgueses. A partir de então, as normas foram racionalizadas e permitiram estudo com tecnicidade. Essa é a razão do Direito ser estudado como técnica a partir do surgimento do capitalismo e do modelo de Estado independente, com forte influência dos iluministas.

Essa introdução se mostra necessária para poder compreender como o Direito ganhou importância nos últimos séculos. E para saber que as primeiras legislações desse novo formato vieram exatamente proteger os interesses privados dos burgueses.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Dr. Giuliano Máximo

Homenagem a Fernando Pace I

Dr. Giuliano Máximo

Balanço de 2021 e perspectivas do Poder Judiciário para 2022

Dr. Giuliano Máximo

Teletrabalho de juízes e juízas já se tornou realidade

Dr. Giuliano Máximo

A pandemia e as eleições

Publicidade

Dr. Giuliano Máximo

"Decreto não é lei"

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo