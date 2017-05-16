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Raquel Anderson

Chovendo

Raquel Anderson

Publicado em 16/05/2017 às 17:00

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A gente vivendo
Bem querendo
Tudo é remendo
Nada obtendo

Temendo... a chuva
Que inunda
Abunda
Fecunda

A gente se molha
Se olha...
Enrola
Chove-não-molha

Cai a água
Lava a mágoa
Boca cheia d'água
Ardor mais intenso que frágua

A gente sendo mais ou menos
Desejo de sermos plenos
Pelo menos amenos
Seguirmos serenos

Chovendo na terra 
No mundo há guerra
A gente se ferra
Incertezas é o que nos espera

Chovendo na alma
A gente se acalma
Bate palma
Resolve o trauma

Chovendo na mente
Rio doce...enchente
Queremos amor que alimente
Somos complacentes....

Chovendo na cama
A gente se dana
Se ama, se abana
A vida na lama, a gente se ama...

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