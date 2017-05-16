Raquel Anderson
A gente vivendo
Bem querendo
Tudo é remendo
Nada obtendo
Temendo... a chuva
Que inunda
Abunda
Fecunda
A gente se molha
Se olha...
Enrola
Chove-não-molha
Cai a água
Lava a mágoa
Boca cheia d'água
Ardor mais intenso que frágua
A gente sendo mais ou menos
Desejo de sermos plenos
Pelo menos amenos
Seguirmos serenos
Chovendo na terra
No mundo há guerra
A gente se ferra
Incertezas é o que nos espera
Chovendo na alma
A gente se acalma
Bate palma
Resolve o trauma
Chovendo na mente
Rio doce...enchente
Queremos amor que alimente
Somos complacentes....
Chovendo na cama
A gente se dana
Se ama, se abana
A vida na lama, a gente se ama...
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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