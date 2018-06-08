Do dia com cara de noite
Da noite passada, calada...
Monossilábicos grandes lábios
Lubrificados dutos para o escárnio
Calada noite preta
Espartilho que me enfeita
Balzac vencido...
Sensualidades tenho tecido
"Memórias do esquecimento"
Flávio Tavares no pensamento...
Relatos de torturas...
Na boca, toda secura
Hora ígnea
Fêmea errônea, malíguina...
Hilda Hilst...penetração
Alma desejosa do cão
Calada noite fria
Chico e Bethânia Sem fantasia
Edredom não basta
Esfregando... sangra-se a casca
Calada noite vazia
Gozo de poesia
É louco o que me resta
Letras me fazem festa
Caetano para ouvir Língua
Do meu abrir e fechar fez-se íngua...
Calada noite...o país no açoite...
Velas acesas...cabelo queimado
Você ao meu lado
Livros na cama...escritores em chamas
Vinho esgotado...vidro embaçado
A noite fica, é cachaça
A noite passa...sobrevivo na raça
Amanheço com a elegância de uma taça!