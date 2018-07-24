Na cara da vida a fraqueza...

No lombo do cavalo arreado o suor, a aspereza

No homem, cavalgando, esfregue a nudez...

Na fome diária, esfregue a estupidez

Esfregue no credor a falência, na persistência, a paciência

Esfregue a buceta na cara do macho que apetece

Esfregue na mente a rima que desobedece

Esfregue o boleto acumulado no desdém do banqueiro

Esfregue os olhos na bomba de gasolina a comer o seu dinheiro

Esfregue a frustração na cova rala do irmão na hora do enterro

Esfregue a porra da punheta no banheiro

Esfregue a mentira no seu travesseiro

Esfregue o sabonete no pentelho

Esfregue a cara, encharcada de lágrimas salgadas, no chuveiro

Esfregue a dor disfarçada no puteiro

Esfregue a hipocrisia no espelho

Esfregue a covardia atrás da porta e finja que não se importa

Disfarce a vida torta

Esfregue o caminho desejado na fuga de sua rota

Esfregue a adolescência tardia na cama

Escrache a sua desordem na lama

Esfregue o que você é em mim, sou o seu diabo, querubim

Esfregue o desejo de poder

Esfregue no pleito que você quer vencer...

Esfregue o humano, o pessoal, o paroquial, já que o país, no mundo se esfrega, esfregue-se aqui, nesse nosso carnaval!