Jeito aquidauanense!

A gente sempre soube, de cor e salteado, quadra por quadra, quem mora onde, quem trabalha onde, se o pai é brabo, se a mãe é uma sofredora, se é gastadeira, se cozinha bem, se a moça é "danada",o nome da empregada, a raça e o nome do cachorro, a marca e o ano do carro da pessoa, se é financiado ou quitado, se fez consórcio, se participa de moai, o tamanho da televisão, quantas tem na casa, se viajam de férias, quem grita mais em casa, qual filho dá mais trabalho, se o cara tem amante, se deve "na praça", no banco, se vão à igreja, se é família margarina, se casou grávida, porque separou? Porque não "pára" com ninguém, se fala muito, se fez vasectomia, qual o salão que frequenta, que horas vai na padaria, se bebe muito, se joga baralho, bola, paciência, se dorme tarde, se acorda cedo, se é gente boa, se vai aos velórios, se lava o túmulo da família ou deixa abandonado, se tá de roupa nova, se penhorou as jóias, quantas vezes toma tereré ao dia, se caminha mansamente ou rápido, se tem pigarro, se tem joanete, se fez progressiva, se tem cílios postiços, a cor do esmalte, se cortou o cabelo, se fez clareamento nos dentes, cirurgia de cataratas, se usa dentadura, se tem unha encravada, quem são os amigos, o que pensam os parentes, quem tá de mau de quem, quem vai à festa, como se comporta, quem é simpático, quem não é, quem são os compadres, o que fazem as comadres, quem toma viagra, quem quebrou, quem é estelionatário, quem cabula serviço, quem faz caminhada, quem vai na academia,no pilates, quem fuma maconha, quem está gordo, quem está magro, quem comprou ou alugou imóvel em Campo Grande, quem arrendou a terra, o gado, quantas cabeças tem, a placa da camihonete, quem é bom assador de churrasco, quem é especialista em arroz carreteiro, quem gosta de cavalo, quem vai na pescaria e quanto gasta, qual é o preço do barco, a marca do sapato, onde tem benzedeira, sapateiro, espetinho, costureira, pinga boa, zona, repelente, mamona, capim cidreira, erva de santa maria, capim guiné, guaco, carqueja, jateí kaá, babosa, guanxuma, quem vai no taboca, quem dança bem, qual é o modelo do celular que a pessoa tem,qual é o time, quem aposentou, quem vai falir, quem vai trair, quem tá de rolo, quem dá em cima de quem, o nome do pipoqueiro, do açogueiro, do carteiro, da tia da cantina, do guarda, quem senta na calçada pra jogar conversa fora, quem faz sesteada, quem estaqueia a carne de sol, se tem banha na lata, onde tem botina, canivete, chapéu de palha, laço,chipa da boa, polvilho azedo, horta, fruta que preste, onde o rio tá dando peixe, onde a ponte está quebrada, quem arruma punho de rede, quem faz aranhola, plissê, doce de caju, queijadinha, carneiro recheado, bala de coco, licor de pequi, café no coador de pano, quem vai trabalhar de bicicleta, quem morre de frio,quem cuida da enchente diariamente, quem é fanático pelo Azulão, quem sabia a escalação.

Quem de nós, como nós, uníssonos, somos nós, "estreitos nós": cuidamos de tudo, de todos, com o nosso jeito do brejo, ser aquidauanense é um privilégio, um gostar demais, um invadir sem impedir, um jeito de amar, incondicionalmente, carregamos todos os conterrâneos na mente, todo mundo é do outro, um pouco parente, assim nos ajeitamos, brigamos e nos defendemos, carinho é o que nós temos, como uma família, cuidamo-nos em vigília e, nós podemos nos acusar, brigar, falar, julgar...mas, aí de quem, fora de nós, que não seja um aquidauanense nato, que venha meter o bedelho no nosso jeito, nos nossos trejeitos, somos bairristas, humanistas, somos aquidauanenses, apaixonados, nostálgicos, nos alfinetamos e nos amamos....são 126 anos de delícias pantaneiras, do nosso cheiro bom do mato, da nossa água boa, do nosso calor que nos traduz, do sol escaldante, das noites enluaradas, de partidas e chegadas, das belezas das nossas estradas, do nosso orgulho que nos irmana, somos de Aquidauana!



Raquel Anderson

Poeta, escritora, historiadora