

Gestos precisos de um piloto

Parcimonioso, como um leve gafanhoto

Homem ímpar, inigualável

Para ele todo olhar era admirável!

Seo Cavalheiro, voou feito tuiuiú pantaneiro!

Calmaria, rasantes certeiros...

Recebeu-me na varanda

Falou-me de sua ciranda

De tantas horas de voo, dos ensinamentos...

Deixa-nos sem orientação espacial

Aquidauana, sem o Seo Cavalheiro, é anormal

Sentiremos falta dos teus passos lentos

Paralelepípedos choram neste momento

Nosso céu azul vê tua asinha quebrada

Não o encontraremos mais... na padaria nem na calçada...

Seo Cavalheiro, gratidão pelos teus legados

Guardaremos de ti o céu enevoado

O ronco do teu Teco Teco é rima para todo o nosso aplauso poético!

Muito obrigada, Seo Cavalheiro, foste o melhor piloto pantaneiro!