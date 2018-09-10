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Raquel Anderson

Seo Cavalheiro!

Raquel Anderson

Publicado em 10/09/2018 às 12:21

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Gestos precisos de um piloto
Parcimonioso, como um leve gafanhoto
Homem ímpar, inigualável
Para ele todo olhar era admirável!
Seo Cavalheiro, voou feito tuiuiú pantaneiro!
Calmaria, rasantes certeiros...
Recebeu-me na varanda
Falou-me de sua ciranda
De tantas horas de voo, dos ensinamentos...
Deixa-nos sem orientação espacial
Aquidauana, sem o Seo Cavalheiro, é anormal
Sentiremos falta dos teus passos lentos
Paralelepípedos choram neste momento
Nosso céu azul vê tua asinha quebrada
Não o encontraremos mais... na padaria nem na calçada...
Seo Cavalheiro, gratidão pelos teus legados
Guardaremos de ti o céu enevoado
O ronco do  teu Teco Teco é rima para todo o nosso aplauso poético!
Muito obrigada, Seo Cavalheiro, foste o melhor piloto pantaneiro!

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