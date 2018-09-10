Raquel Anderson
Gestos precisos de um piloto
Parcimonioso, como um leve gafanhoto
Homem ímpar, inigualável
Para ele todo olhar era admirável!
Seo Cavalheiro, voou feito tuiuiú pantaneiro!
Calmaria, rasantes certeiros...
Recebeu-me na varanda
Falou-me de sua ciranda
De tantas horas de voo, dos ensinamentos...
Deixa-nos sem orientação espacial
Aquidauana, sem o Seo Cavalheiro, é anormal
Sentiremos falta dos teus passos lentos
Paralelepípedos choram neste momento
Nosso céu azul vê tua asinha quebrada
Não o encontraremos mais... na padaria nem na calçada...
Seo Cavalheiro, gratidão pelos teus legados
Guardaremos de ti o céu enevoado
O ronco do teu Teco Teco é rima para todo o nosso aplauso poético!
Muito obrigada, Seo Cavalheiro, foste o melhor piloto pantaneiro!
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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