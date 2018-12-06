Silêncios...

Silêncio é a água que banhou a lembança...

Silêncio reverbera desejos, acentua covardias e esmaga o dia...

Silêncio é o berro da voz de quem "ama calado, como quem ouve uma sinfonia"

Silêncio é ferramenta na oficina de fazer poesia

Silêncio é dor com elegância

Silêncio é recuo, desistência

Silêncio é medo, letargia...

Silêncio é solenidade do olhar que tudo diz, sem nada falar

Silêncio é a sátira da solidão

Silêncio é coragem, é a rima sem rimar, é trilha sonora dos barulhos internos da nossa vastidão

Silêncio é remar,calmamente, no corixo do coração

Silêncio é caixa postal à espera de cartas que não virão

Silêncio é o bom conselho, é mais preciso que espelho

Silêncio reflete o lado de dentro, silêncio toreia o pensamento...

Silêncio é composição, melodia, harmonia desarmonica em execução...

Silêncio é a doce mentira do poeta

Silêncio é o recurso do amor que não se manifesta!

Silêncio é livro com página eternamente aberta...