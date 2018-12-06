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Raquel Anderson

Silêncios...

Raquel Anderson

Publicado em 06/12/2018 às 11:23

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Silêncio é a água que banhou a lembança...
Silêncio reverbera desejos, acentua covardias e esmaga o dia...
Silêncio é o berro da voz de quem "ama  calado, como quem ouve uma sinfonia"
Silêncio é ferramenta na oficina de fazer poesia
Silêncio é dor com elegância
Silêncio é recuo, desistência
Silêncio é medo, letargia...
Silêncio é solenidade do olhar que tudo diz, sem nada falar
Silêncio é a sátira da solidão
Silêncio é coragem, é a rima sem rimar, é trilha sonora dos barulhos internos da nossa vastidão
Silêncio é remar,calmamente, no corixo do coração
Silêncio é caixa postal à espera de cartas que não virão
Silêncio é o bom conselho, é mais preciso que espelho
Silêncio reflete o lado de dentro, silêncio toreia o pensamento... 
Silêncio é composição, melodia, harmonia desarmonica em execução...
Silêncio é a doce mentira do poeta
Silêncio é o recurso do amor que não se manifesta!
Silêncio é livro com página eternamente aberta...

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