

Ia tudo tão bem...

Daí, chegou o trem

E mesmo quem é desgovernado, feito estribilho, vai e vem

Vai no trilho, vira refém

Na janela, o rosto encharcado ou engolindo o choro, não se contém

Ia tudo tão bem...

A vida não diz amém

O trilho tenta alinhar, conduzimos aquém

O trem de ferro, de sua frieza, sobrevém

Trata e destrata com desdém

Um dia, o trem que foi, volta, ousem...

A postos, na estação, ficarás, irei além

Ia tudo tão bem...

O medo tirou o trilho do trem

A insegurança engana, finges que detém

Agonias enchem as mãos de sêmen

Resistência é conceito, violem

Nos vagões da vida, dancem

Na cabine, na sincronia do trem, trepem

Ia tudo tão bem...

A força do ego descarrilou o trem

Há gado transportado, copulem

Descarrilados, posterguem

Trem descarrilado é vaso quebrado, colem

Paisagem na janela, extrapolem

Saltei para não mais embarcar, revelem

Ia tudo tão bem...