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Raquel Anderson

Trem...

Raquel Anderson

Publicado em 09/01/2019 às 11:31

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Ia tudo tão bem...
Daí, chegou o trem
E mesmo quem é desgovernado, feito estribilho, vai e vem
Vai no trilho, vira refém
Na janela, o rosto encharcado ou engolindo o choro, não se contém
Ia tudo tão bem...
A vida não diz amém
O trilho tenta alinhar, conduzimos aquém
O trem de ferro, de sua frieza, sobrevém
Trata e destrata com desdém
Um dia, o trem que foi, volta, ousem...
A postos, na estação, ficarás, irei além
Ia tudo tão bem...
O medo tirou o trilho do trem
A insegurança engana, finges que detém
Agonias enchem as mãos de sêmen
Resistência é conceito, violem
Nos vagões da vida, dancem
Na cabine, na sincronia do trem, trepem
Ia tudo tão bem...
A força do ego descarrilou o trem
Há gado transportado, copulem
Descarrilados, posterguem
Trem descarrilado é vaso quebrado, colem
Paisagem na janela, extrapolem
Saltei para não mais embarcar, revelem
Ia tudo tão bem...

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