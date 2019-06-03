Preguiiiça

Priguicite pra pieguice

Desse disse me disse

Selfie me selfie

Muita pose e pouco help

Bandeiras empunhadas no Facebook

A mão na massa, a mãe é a massa que repercute

A ação periférica que se embute

Preguiça pra carniça

Dos vivos fétidos que geram injustiça

Passivos, permissivos... com preguiça

Preguiça pra cena capitalista da cobiça

Comiseração ideológica que nada atiça

Retomado sistema medieval que enfeitiça

Preguiça pra assistir quem "eu avisei"

Despencando na areia movediça

E o esfarelamento dessa cortiça

Preguiça para o ranger dessa dobradiça

No obscurantismo dessa treliça

Dessa Pátria que só enguiça