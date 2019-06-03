Preguiiiça

Raquel Anderson
Priguicite pra pieguice
Desse disse me disse
Selfie me selfie
Muita pose e pouco help
Bandeiras empunhadas no Facebook
A mão na massa, a mãe é a massa que repercute
A ação periférica que se embute
Preguiça pra carniça
Dos vivos fétidos que geram injustiça
Passivos, permissivos... com preguiça
Preguiça pra cena capitalista da cobiça
Comiseração ideológica que nada atiça
Retomado sistema medieval que enfeitiça
Preguiça pra assistir quem "eu avisei"
Despencando na areia movediça
E o esfarelamento dessa cortiça
Preguiça para o ranger dessa dobradiça
No obscurantismo dessa treliça
Dessa Pátria que só enguiça
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