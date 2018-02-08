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Robinson L Araujo

MUDANÇAS DE ATITUDES! LEVA-SE A OBTER UM CORAÇÃO SEGUNDO DEUS.

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 08/02/2018 às 14:51

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Na atualidade, vive-se em tempos de atitudes individualistas e egoístas. Pessoas procuram não se importar em restaurar atitudes que foram sendo dilaceradas com o passar dos tempos. 
 
É possível encontrar um exemplo nos relatos bíblicos a respeito de um rei que resolveu restaurar essas atitudes indispensáveis para que, ele e o povo, pudessem gozar de paz e tranquilidade. De maneira nenhuma, tratar-se-á de religião e sim, de princípios e valores que devem ser reconstruídos dentro de cada um.
 
Antes mesmos de se falar do referido rei, é preciso analisar a vida de seus antecessores, que eram pessoas de sua família, sendo: pai, avô, bisavô e tataravô, analisando atitudes que os levaram a errar. Ter em mente que: Atitudes errôneas acabam por levar ao afastamento de DEUS e em consequência, colhem-se derrotas.
 
Convida-se a que se faça a leitura dos referidos textos, e começando de seu tataravô, que foram pessoas que tentaram levar uma vida de integridade, mas o coração ainda ficara dominado por situações e emoções que ocupavam o lugar devido a DEUS. Veja:
 
• Amazias – II Crônicas 25 – Idolatria;
 
• Uzias – II Crônicas 26 – Orgulho;
 
• Jotão – II Crônicas 27 – Foi indiferente com o pecado de idolatria do povo;
 
• Acaz – II Crônicas 28 – Não fez o que era reto ao Senhor - Idolatria;
 
Abrindo um parêntese sobre Idolatria como sendo um termo genérico para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não; tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria como incoerentes com valores e idéias que, acarretam por desenvolver um amor excessivo ou admiração exagerada.
 
Após a morte de Acaz, seu filho assume o reino e toma atitudes que levam a restauração de uma comunhão com o Eterno. Veja a afirmação em II Crônicas 31:20-21 que afirma:
 
Ezequias começou e deu continuidade a essa obra em todo o território de Judá. Ele foi correto perante o Eterno. Sempre que assumia uma tarefa, fosse relacionada ao templo de Deus, fosse concernente à obediência à Lei e aos mandamentos, ele buscava a orientação de Deus e se dedicava de corpo e alma à sua execução. Por isso, ele era muito bem-sucedido em tudo que fazia. 
 
Sendo assim, é possível se analisar algumas atitudes do rei Ezequias, sendo:
 
1. Reparou a casa do Senhor - Foi ele que, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo, depois de tê-las reparado. (II Cr. 29:3);
 
2. Se aliançou com o Senhor - Portanto, decidi fazer uma aliança com DEUS de Israel, para que a ira do Eterno seja retirada de cima de nós. (II Cr. 29:10);
 
3. Restabeleceu o culto a DEUS - Assim, toda a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão a DEUS. (II Cr. 29:20-36);
 
4. Restabeleceu a celebração da Páscoa - ... para convidá-los a vir ao templo de Jerusalém, a fim de celebrarem a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel. (II Cr. 30:1-17);
 
5. Regulou as contribuições para os Sacerdotes e Levitas - Ezequias restabeleceu as categorias dos sacerdotes e levitas segundo suas classes, tendo cada um deles sua função própria, seja para os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, seja para o serviço do culto, seja para os cantos e louvores às portas da morada do Senhor. (II Cr. 31:2-19);
 
6. Intercede pelo Povo - Muita gente, principalmente de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulom, não pôde participar da refeição da Páscoa porque não havia se consagrado adequadamente. Ezequias intercedeu por eles: “Que o Eterno, conhecido por sua bondade, perdoe todos os que desejam buscar com sinceridade o Deus de seus antepassados, o Eterno, mesmo — ou principalmente — a esses que não atendem às exigências de acesso ao templo. (II Cr. 30:18-19).
 
Atitudes que tocaram o coração do Eterno DEUS e respondeu ao rei de imediato: "O Eterno respondeu à oração de Ezequias e restaurou (sarou a alma) todo o povo". (II Cr. 30:20). Quando se restabelece a vida com DEUS, deixa-se de praticar aquilo que afasta e quebra a comunhão com Ele. (II Cr. 31:1). Como consequência de atitudes que restauram a atitude com o Criador, acaba-se por:
  • Exercer confiança plena em DEUS – (II Cr. 32:10-19);
  • Têm-se vida de Intimidade e dedicação com DEUS - (II Cr. 32:20);
  • DEUS age em favor – (II Cr. 32:21-22);
Ressaltando uma interpretação errônea que se tem. As pessoas podem ter intimidade inquestionável com DEUS porém, não é garantia de se ter uma vida livre de problemas e desafios. É a forma com se encara os mesmos que é a diferença que a comunhão proporciona. Analise Isaías 38:1-6:
 
Naquele tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e disse: “O Eterno diz: ‘Resolva tudo o que for preciso e prepare sua família. Acabou: você vai morrer. Não vai melhorar’”. De costas para Isaías, e, virado para a parede, Ezequias orou ao Eterno: “Ó Eterno, por favor, eu te peço: lembra-te de como vivi minha vida! Andei fielmente na tua presença, com o coração consagrado a ti. Tens visto como tenho vivido e o bem que tenho feito”. E Ezequias chorou muito. Então, o Eterno disse a Isaías: “Vá falar com Ezequias e entregue a Mensagem que eu, o Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, envio: ‘Ouvi sua oração. Vi suas lágrimas. Vou acrescentar quinze anos à sua vida. E vou salvar você e esta cidade do rei da Assíria. Minha mão está sobre esta cidade.
 
Por Maior que seja a dificuldade, a confiança deve estar em DEUS. É preciso reconstruir os alicerces, restaurar o templo, restabelecer a comunhão, a confiança, o culto, à adoração, os princípios e valores que leva a uma confiança e dependência total de DEUS. Hoje, o templo que era construído de pedras é cada ser humano que respira. Veja o que nos afirma I Pedro 2:9-10:
 
Mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele, e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês — de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos.
 
Ao encerrar, é preciso que se tenha a convicção que se está aqui de forma passageira e que, o tempo que se passará é ínfimo diante da eternidade que se viverá. O Apóstolo Pedro, chama a uma reflexão quando afirma:
 
Amigos, este mundo não é a casa de vocês; por isso, não se sintam à vontade nele. Não dêem espaço para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então, eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa, quando ele vier. (1 Pedro 2:11-12).
 
 
 
BIBLIOGRAFIA
 
PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

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