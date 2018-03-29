SENDO UMA FAMÍLIA FORTALECIDA POR DEUS

Antes mesmo de discorremos sobre como uma família poderá se fortalecer no Senhor, é preciso que respondamos algumas perguntas para entendermos e percebamos onde precisamos ter atenção e fazer mudanças, caso seja necessário. Sendo assim, vejamos:

1. A sociedade nos dias de hoje está em crise?

2. Por que a sociedade está em crise?

3. Como estão os filhos de hoje?

4. Como os pais estão agindo nos dias de hoje?

5. Como os casais tem se comportado nos dias atuais?

Importante que se perceba - caso tenha respondido que a sociedade realmente em nossos dias passa por uma crise - que ora se dá, devido a família estar vivendo uma crise substancial. Sendo a família a célula mater da sociedade. A sociedade é onde o homem nasce, vive e morre. Desde pequeno, normalmente, aquela criança já faz parte de uma família, que é o principal meio social humano, sendo por isso, chamada de célula mater da sociedade.

A pergunta que podemos fazer é: o que eu posso ou, podemos fazer para reverter esse quadro e passarmos a construir e ter uma sociedade melhor, onde haja harmonia, respeito, dignidade e confiança?

Sem dúvidas, estamos debaixo das Leis que ditam a maneira que devemos nos comportar, o que fazer e como fazer. Além de nossas Leis, temos a Palavra de DEUS que também, quando seguida, nos mostra o caminho a ser seguido, de como fazer, passando a gozar de harmonia, respeito, dignidade e paz.

A luz da Palavra de DEUS, uma família é composta de filhos, pais, esposa e marido e, cada um possui sua maneira de se comportar para que haja harmonia, refletindo na sociedade a qual estamos inseridos. Vejamos então:

1 - OS FILHOS

A palavra de DEUS trás um alerta a aqueles que são filhos, veja o que o Apóstolo Paulo fala ao povo em Efésios 6:1-3: "Filhos façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo! “Honre pai e mãe” é o primeiro mandamento que traz uma promessa: “para que você possa viver bem e ter vida longa”. (A Mensagem).

Existem princípios que se devem ser seguidos e a obediência é um deles. É claro que os pais não podem se utilizarem da pretensão da obediência dos filhos, com o intuito de explorarem ou maltratarem os mesmos. Não é isso que a Palavra nos fomenta.

Quando o jovem passa a ter obediência a seus pais, ele começa a respeitar e o respeito reflete fora de casa, no convívio com outras pessoas. Ele acaba por se afastar das coisas erradas por saber que não terá um sucesso em longo prazo, a vida passa a ter um sentido real. Sendo assim, é preciso que os filhos:

Sejam obedientes;

Honrem ao Senhor;

Que há promessas para aqueles que obedecem;

Viva bem;

Que passarão a gozar de benefícios na terra e no Senhor.

2 - AOS PAIS

Ainda em Efésios 6, no verso 4, Paulo adverte aos pais, vejamos: "Pais não provoquem seus filhos, sendo duro demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor". (A Mensagem).

De mesmo modo que existe uma advertências para os filhos, para aqueles que são pais também o existe, sendo traduzido em "não provocar a ira aos filhos".

A figura paterna e materna é de fundamental importância para o crescimento sadio de uma criança e, em nossos dias, pais têm deixado de lado uma dádiva Divina e a oportunidade da criação e transferindo para outras pessoas - terceirizando a criação dos filhos - transferido para os avôs, escola, sociedade e até mesmo, para a polícia. Claro que, todos os personagens citados fazem parte e devem estar "inseridos" no processo de formação da criança como coadjuvantes. Mas, o papel principal é dos pais.

Sendo assim, é preciso que os pais:

Não provoquem a ira aos filhos;

Não sejam duros demais;

Demonstrem afeto e amor para com os filhos;

Deixem claro que são o "porto seguro" para seus filhos;

Peguem na mão, mostrando o caminho, conduzindo o filho com a finalidade de se sentirem seguros no caminho na busca de uma vida digna;

Ensinar os caminhos do Senhor.

Os pais têm a obrigação de conduzirem seus filhos, pois estão como Sacerdotes dentro do lar e representam DEUS perante os filhos.

Apresentamos até aqui, alguns comportamentos que devemos ter e serem revistos quando estamos no papel de filhos e pais. Para que existam filhos e pais, é preciso que aja um relacionamento conjugal e Paulo, acaba por deixa claro como deverá ser esse relacionamento.

É claro que, dentro de um relacionamento a dois, aparecerão dificuldades que deverão ser vencidas. O lamento é que, hoje as pessoas na primeira dificuldade encontrada dentro do relacionamento, acabam por desistirem, fazendo do casamento um consumismo oferecido pela mídia: Quebrou? Compra outro; não gostou? Troca; está ruim? Existe melhor...

Um relacionamento não é objeto que se troca ao bel prazer. As pessoas que estão dentro de um relacionamento possuem sentimentos e esperanças e o PERDÃO, uma palavra tão escassa em nossos dias, deverá ser colocado em prática todos os dias, até mesmo por setenta vezes sete, como Jesus ensinou quando indagado.

Sendo assim, voltemos ao Apóstolo Paulo e vejamos o que ele nos orienta, como casais, ao que fazer e aos procedimentos que deverão ser desenvolvidos:

Esposa, entenda e de apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz à igreja: com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Marido, de o máximo de amor à esposa: faça como Cristo fez pela igreja — um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. E assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são “um” pelo casamento. (Efésios 5:22-28 - A Mensagem).

3 - A ESPOSA

Submissão ao marido - não como "capacho", não é esse o significado aqui de submissão e sim: aquela que entende, dá apoio, se doa em fortalecer a cada dia o relacionamento com o esposo e harmonia no lar.

Ela é comparada a Igreja de Jesus Cristo, sendo ela sujeita ao Noivo (JESUS), da mesma forma a esposa deverá estar com seu marido. Não em uma disputa entre os dois para saber quem é melhor ou mais competente.

4 - AO ESPOSO

Como é difícil para o homem aceitar que precisa de mudanças. É a nossa natureza, somos assim, nasci assim, sou homem. Afirmações que são quebradas quando aprendemos a pedir perdão pelos nossos erros e humildade em compreender que precisamos de ajuda, para sermos pessoas melhores.

Da forma como Jesus Cristo amou a Igreja, assim deve ser o amor do homem para com a mulher, amor que traduz doação, entrega, ou seja "morrer" de si mesmo para alguém. Contrário a possessivo, doentio. Deverá exercer um amor altruísta:

Amando a esposa;

Elogiando;

Ajudando para que ela extraia o seu melhor;

Quando se passa a agir assim, acaba-se por se fazer o bem a si mesmo, devido ao cuidado e ao amor dispensado para com a pessoa amada.

Quais as atitudes que tenho que refletir e mudar?

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.