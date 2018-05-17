OBEDIÊNCIA AOS LÍDERES/PASTORES

Quando se assiste alguns vídeos pelas redes sociais ou programas de televisão, acaba-se por assistir alguns líderes/pastores distribuindo suas "profetadas". Possível ficar a imaginar sobre o ser pastor/líder de uma determinada "igreja[1]" - ou estar à frente de uma membresia. Isso se dá pelo fato de se ouvir pessoas que estão como líderes, afirmarem impiedosamente que devem ser respeitados e a "igreja" deve obediência a Ele, pois prestará contas a DEUS.

De fato, é verdade. Por outro lado, seria assim mesmo? Obediência irrestrita ao líder/pastor? Sendo assim, houve a necessidade de se fazer um pequeno aprofundamento na Palavra do Senhor. Por meio da oração foi pedido que trouxesse Sua revelação, propiciando entendimento necessário na busca de uma resposta plausível. É possível afirmar se tratar de uma resposta um tanto cabulosa.

Fato que Hebreus 13:17, acaba por asseverar: "Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos a condição de vida de vocês e trabalham sobre a estrita supervisão de DEUS. Contribuam para que a liderança dele seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis?". (Bíblia - A Mensagem).

Não se pode deixar de acrescentar o que Jeremias 3:15, afirma: "Darei a vocês bons pastores que governarão do Meu jeito, eles irão liderar vocês com inteligência e sabedoria". (Bíblia - A Mensagem).Aqui, o Apóstolo Paulo acaba exortando para que se tenha essa fidelidade em obediência: "Sejam obedientes aos seus pastores". Existem ainda, aqueles que afirmam: "pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor, e ficar inocente?" (I Samuel 26:9b). Esquecendo-se que no referido texto, Davi tinha a oportunidade de 'matar' Salomão, ato de tirar a vida de um Rei. De imediato ele respondeu: "Não o mate, pois o Senhor DEUS castigará quem levantar a mão para matar o rei que Ele escolheu". (Bíblia Linguagem Atual).

Antes que se afirme a resposta em questão, é preciso fazer a leitura da passagem que o Senhor DEUS advertiu ao Profeta Ezequiel, no capítulo 34, quando afirmou:

1-6 - A Mensagem do Eterno veio a mim: “Filho do homem, profetize contra os líderes-pastores de Israel. Sim, profetize! Diga a esses pastores: ‘O Eterno, o Senhor, diz: A desgraça virá, pastores de Israel, a vocês que só levam comida para vocês mesmos. Vocês não deveriam alimentar ovelhas? Vocês bebem o leite, fazem roupas da lã, assam os cordeiros, mas não alimentam as ovelhas. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não tratam as feridas, não vão atrás das desviadas, não procuram as perdidas. Vocês as ameaçam e atormentam. E agora elas estão espalhadas por todos os cantos, porque não há pastor. Estão espalhadas e são presas fáceis para os lobos. Espalhadas — minhas ovelhas! — sem proteção alguma nas montanhas e colinas. Minhas ovelhas estão espalhadas por todo o mundo, e ninguém está procurando por elas!

7-9 - “‘Por isso, pastores, ouçam a Mensagem do Eterno: Tão certo como eu sou o Deus vivo — decreto do Eterno, o Senhor —, visto que minhas ovelhas foram transformadas em meras presas, em comida fácil para lobos, porque vocês, pastores, as ignoram e só enchem a própria barriga, ouçam o que o Eterno tem a dizer:

10 - “‘Cuidado! Estou contra os pastores e vou pegar minhas ovelhas de volta. Eles estão demitidos: já não são pastores das minhas ovelhas. Chega de pastores que só alimentam a si mesmos! Vou salvar minhas ovelhas da ganância deles. Eles nunca mais se alimentarão das minhas ovelhas!

28-29 - “‘Já não serão exploradas por estrangeiros nem dizimadas por bestas selvagens. Viverão seguras e saudáveis, livres e sem medo. Darei a elas hortas fartas. Chega de viver com fome! Chega de ser zombado por estrangeiros!

É fato que alguém possa questionar a referida passagem, como sendo do Antigo Testamento e na atualidade, vive-se debaixo da nova Aliança. Fato é! Porém, a Palavra permanece e não passa. Mesmo sendo um texto que fala do povo de Israel - hoje somos em Cristo o Israel - mostra a fragilidade de seu povo escolhido com os líderes que ora estavam à frente, conduzindo-os como pastores e ovelhas.

Percebe-se assim, pessoas que estão na função de líderes/pastores, cuidando de si mesmas enquanto o rebanho perece. Não por estarem passando fome ou menosprezados pelas vielas da vida. Estão sedentos da verdadeira Palavra, que liberta do pecado e do juízo que virá sobre todos. Bem como para aqueles que se colocam na função de pastores, quando deverão responder por aqueles que estavam sob seus cuidados. Interessante que o próprio DEUS afirma estar contra esses pastores no verso 10.

Não menos importante, o Profeta Jeremias 23:1-4, acaba por advertir:

“Destruição para os líderes-pastores que massacram e espalham minhas ovelhas!” É o decreto do Eterno. “Aqui está o que eu, o Eterno, Deus de Israel, digo aos líderes-pastores que desviam o meu povo: ‘Vocês espalharam minhas ovelhas. Vocês as conduziram para o mau caminho. Nunca as acompanharam com os olhos. Escutem, estou de olho em vocês, estou registrando esse comportamento criminoso. Vou assumir o comando e reunir o que sobrou das minhas ovelhas, vou reuni-las de todas as terras para onde foram espalhadas e trazê-las de volta ao lugar a que pertencem, e elas vão se recuperar e crescer. Vou estabelecer líderes-pastores sobre elas, que delas cuidarão muito bem. Elas não vão viver mais em pavor nem em pânico. Todas as ovelhas perdidas serão reunidas’.” É o decreto do Eterno.

Embora, não se veja uma "debandada" de pessoas/ovelhas das igrejas, de uma forma geral, acabam por estar lotadas. É possível que exista uma assistência em busca de algo em troca, o que de fato tem acontecido - não é possível haver generalização totalitária - quando nos púlpitos se oferecem os manjares/bênçãos a aqueles que ali contribuírem para tal.

São pessoas assim que exigem o respeito à obediência. Fato que a empatia dos pregadores, com seus discursos indutivos, acabam por referendar a fé por objetos palpáveis, massageando o ego terreno, onde as mãos tocam, os olhos vêem e o orgulho se sustenta, podendo até mesmo ser chamado de "orgulho santo".

Importante ainda que se ressalte a Palavra afirmada em Hebreus 13:7-8, quando orienta:

Tenham consideração para com pastores que deram a vocês a Palavra de Deus. Observem como eles vivem e permitam que a fidelidade deles ensine vocês, bem como a verdade que eles defendem. Devemos ser persistentes, porque Jesus não muda — ontem, hoje, amanhã, ele é sempre o mesmo.

No referido texto, encontra-se as palavras "fidelidade" e "verdade", virtudes que falam sobre o caráter. Irrefutavelmente acabam por faltar em dias atuais, quando alguns estão à frente de um povo e precisam recorrer a "obediência" dos mesmos, até mesmo por ameaças de que DEUS dará o troco.

Champlin (2002, p.659) acaba por afirmar que: "devem-se lembrar deles e de sua autoridade, tendo consciência da autoridade que exercem sobre vós, espiritualmente falando, observando o que eles dizem".

Para finalizar, João 5:39 propõe: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas são as que dão testemunho de mim".

Sendo assim, julgue diante da Palavra; veja o exemplo de vida; faça suas perguntas e as responda. Caso não tenha dúvidas e existindo paz dentro do coração, obedeça. Caso contrário, também não se tem o direito de estar em confronto, julgando ou acusando, procure outro lugar que lhe traga paz.

ato também que o sacerdócio não é por imposição, ele é por vocação. A pessoa pode estudar nas melhores faculdades teológicas, fazer cursos de oratória, liderança, crescimento, seja lá o que for. Se não for vocacionada, passará a exigir o respeito que acha que devem ter para com ele. A vocação é Divina, não precisa de estudos e sim de humildade e simpatia.

BIBLIOGRAFIA

BÍBLIA Sociedade Bíblica Blitânica. Disponível em: < https://www.bibliaonline. com.br/tb/>. Acessado em: 26 abr. 2018.

CHAMPLIN, R. N. O NOVO TESTAMENTO INTERPRETADO: VERSÍCULO POR VERSÍCULO: Volume 5. São Paulo: Hagnos, 2002.

PETERSON, Eugene H. A Mensagem: Bíblia na linguagem contemporânea, supervisão exegética e teológica Luiz Sayão. São Paulo: Editora Vida, 2011.