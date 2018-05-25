COMO TENHO ENFRENTADO MEUS DESAFIOS?

É fato que, em determinados momentos na caminhada diária, desafios são enfrentados que, dependendo da maneira que se olha para eles, iludem a visão e, acabam-se parecendo como fossem verdadeiros gigantes. Será que verdadeiramente o são ou somente há o amedrontamento pessoal ou até mesmo coletivo da situação que ora, está à frente.

Sendo assim, cabe a leitura e a reflexão de I Samuel 17, quando são apresentados três personagens e suas atitudes diante do gigante que os afrontavam. Que você seja tomado pela atitude do personagem que olhou o gigante e viu que não era alguém que não podia ser vencido. Ele buscou a força sobrenatural, que vem do Senhor e, mediante a essa atitude, venceu o gigante.

1. Primeiro Personagem: o rei Saul

Saul, foi um homem que Jeová escolhera para estar a frente do povo de Israel. Era um rei, constituído por DEUS, a pedido do povo, ungido pelo profeta Samuel. DEUS estava com ele até o momento que decidira ser levado pelas suas próprias forças e argumentos. Já era um guerreiro reconhecido e valente. Conquistador e vencedor.

Chegou o momento crítico em que lutava com suas forças, esquecendo-se do poder de Deus. Ele colocara a sua dependência no poder do dinheiro e das promessas (embora não as cumpriu), v. 25 - “Eles diziam: Olhem para ele! Escutem o seu desafio! Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa: o rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto.”;

Um desesperado, aproveitando a única oportunidade que se aparecia: um jovem sem experiência de guerra, v. 31 – “Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi.”

2. Segundo Personagem: o exército de Israel

Um exército não é composto por um único homem ou por um grupo de guerreiros. Naquela época, como hoje não de modo muito diferente, possuíam seus grupamentos: arqueiros, homens de lanças, espadas, aqueles que eram os escudeiros, dentre outros.

Eram homens experimentados e conheciam a vitória e a força de seus braços, quando estavam por ação do Senhor Yavé. Interessante que, em outras ocasiões, já haviam gozado das vitórias (dadas por Deus) e que naquele momento, estavam acuados, v. 24 – “Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: – Olhem para ele! Escutem o seu desafio!”.

O mais interessante e nos causa um certo pavor, é que aqueles guerreiros não estavam amedrontados por causa do exército adversário. Estavam com medo de um único homem - o gigante Golias.

3. Terceiro personagem: um jovem por nome Davi

O exemplo por vezes, acaba por vir da pessoa mais fraca, aquela que não se dá muito valor, ora pela sua aparência, ora pelo seu conhecimento. Vejamos Davi:

Inexperiente em guerra, v. 38-39 – “Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: – Não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo.”;

Responsável com suas tarefas, ele cuidava das ovelhas de seu pai e em atender as necessidades do rei Saul, quando tinha que tocar sua harpa, para acalmar a Saul, v. 15 e 20 – “Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Na manhã seguinte Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha.”;

Tinha um irmão ciumento, Eliabe. v. 28 – “Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: – O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido! Você veio aqui só para ver a batalha!”;

Era temente a Deus, v. 26 – “Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo?”;

Não contava com a sua força, e sim, do livramento de Deus, pois já o havia livrado em outras circunstancias, v. 34-37 – “Meu senhor, – disse Davi – eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. – Pois bem! – respondeu Saul. – Vá, e que o Senhor Deus esteja com você!”;

Um jovem determinado, mas agia na simplicidade, v. 40 – “Pegou o seu bastão, escolheu cinco pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias.”;

Dependente do Senhor, v. 45-47 – “Davi respondeu: – Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. 46Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos; eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, 47e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos.”.

Um homem temente a Deus, só pode receber a vitória do Senhor, v. 48 – 50 – “Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus, para lutar contra ele. 49Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias, e ele caiu de cara no chão. 50-51Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele.”.

A crítica não pode impedir Davi. Enquanto o resto do exército se esquivava, ele conhecia a importância de uma atitude tomada. Com Deus para lutar por ele, não havia motivo para esperar. O povo pode tentar desencorajar você com comentários negativos, mas continue a fazer o que sabe ser o certo. Ao fazer o que é correto, agradará a Deus, cuja a opinião é a mais importante.

Lembre-se: Não existem gigantes que não possam ser vencidos. A diferença para a vitória se dará em como olhamos para ele. A nossa força deve estar sempre no Senhor.

Onde está sendo alicerçada a sua força? O Senhor está ao seu lado, para isso, é preciso que a confiança esteja sendo depositada nEle, entregando-se a Ele.

BIBLIOGRAFIA

SHEDD, Russel P. A Bíblia Vida Nova: traduzida em português por João Ferreira de Almeida - Edição Revista e Atualizada - São Paulo: Vida Nova, 1995.