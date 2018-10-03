OS BURACOS E PEDRAS NO CAMINHAR

Robinson L Araujo[1]

Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar à hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. (II Coríntios 5:8)

Durante nossa caminhada na vida, passamos por momentos: altos e baixos; de alegrias e tristezas; com vitórias e derrotas. Na reta, o caminho por ora é liso, mas encontramos os buracos abertos e acabamos tropeçando ou escorregando nas pedras soltas na estrada. É a caminhada, é a vida. Agradeça por você fazer parte da caminhada. Se você está caminhando, é porque você está vivo!

O importante lembrar que a nossa vida é passageira e por maior que sejam as dificuldades que enfrentamos na nossa caminhada, ela acabará. Existe uma eternidade a qual caminhamos a passos largos para encontrá-la e devemos estar preparados. Lá existem dois tipos de caminhos: o caminho de estradas perfeitas e sem buracos ou o caminho eterno de estradas esburacadas e com pedras.

O apóstolo Paulo, nos escreve em 2 Coríntios 5:6-7, veja:

É por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa! As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos.

É preciso que levantemos a cabeça diante das dificuldades que ora enfrentamos. Como ele afirmou, as circunstâncias ou as pedras e buracos encontrados na caminhada, não podem nos abater. Elas devem impulsionar a nossa fé em DEUS, sabendo que Ele trará vitória, que nem sempre é desfrutada no mundo material, mas será desfrutado no mundo futuro que nos aguarda. Para que vivamos nessa perspectiva, é preciso acreditar e confiar mesmo que não seja possível vê-lo, todavia é possível senti-lo.

Para que vivamos nessa certeza que DEUS está ao nosso lado na caminhada, se faz necessário olhamos para dentro - tanto do nosso como, como de outra pessoa - sabendo que todos que estão dispostos a se unirem Messias, terão a chance de um novo começo e sendo criado de novo. A velha vida se foi. Uma nova vida floresce! (II Coríntios 5:17).

Ainda Paulo conclui em II Coríntios 5:18-20:

É demais! Tudo vem de DEUS, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com nossos semelhantes. DEUS se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. DEUS nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. DEUS nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e ingressar na obra de DEUS e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora: tornem-se amigos de DEUS; Ele já é amigo de vocês.

Que possamos ter um relacionamento livre com o Senhor que nos levará em um relacionamento amoroso com nosso semelhante; que, nos reconciliemos com o Pai e tenhamos um novo recomeço caso as pedras e os buracos tenham nos derrubado em nossa caminhada. Lembrando que Ele é nosso amigo e o amigo sempre quer oferecer o melhor!

Que vivamos em Vida Plena no Senhor!

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.