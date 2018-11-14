O FIM ESTÁ PRÓXIMO! AS EVIDÊNCIAS COMPROVAM

Robinson L de Araujo[1]

É fato que temos vivido tempos difíceis. A sociedade está em plena transformação. A ética, a moral, os princípios e valores estão sendo deixados de lado. O que é certo é aquilo que se acha, independente de se estar ou não. A paciência tem se esgotado. Poucos são aqueles que ainda param para pensar e respirar. Se fossemos enumerar, passaríamos todo o dia e não esgotaríamos os adjetivos.

O interessante que o Apóstolo Paulo, já aconselhava Timóteo, seu filho na fé. Vejamos o que ele disse se não encaixa em nossos dias:

Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a DEUS, eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. (II Timóteo 3:1-5).

Nosso planeja está entrando em um verdadeiro colapso, procuramos dar respostas para tudo que têm ocorrido, como: furacões, terremotos, enchentes, secas, geleiras que se derretem, desertificação em outros lugares, etc. A verdade é que o fim de tudo está mais próximo do que se imagina e as coisas estão se degringolando, sendo preciso parar para pensar o que quero para meu futuro, acreditando você que DEUS exista ou não, sendo indiferente!

Com referência a Sã Doutrina, vemos pessoas desinteressadas, desistindo em crer na verdade de DEUS, se apegando aos objetos e neles, depositam sua fé. Basta ligar o rádio, a televisão, acompanhar pelos meios de comunicação, os carros de anuncio ou, até mesmo, as propagandas estampadas nas fachadas dos templos. Deixa-se o apelo de renuncia pessoal e mudança de vida, passando-se para crer que DEUS tudo pode resolver na vida do homem, independente de entrega e aceitação da obra redentora de Jesus Cristo na cruz.

Fica claro o alerta que Paulo enfoca para seu filho Timóteo. No final dos tempos a religião tornar-se-á um verdadeiro espetáculo. Não se pode permanecer como ingênuos, faz-se necessário a fuga de tais apelos! DEUS não mudou e Sua Palavra, permanece irrefutável e transcendente

Ainda em II Timóteo 4:3-4, Paulo afirmava: "Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido, no entanto vão se encher de alimento espiritual estragado - mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles vão virar as costas para a Verdade, vão trocá-la por ilusão".

Uma triste realidade! As mensagens que confrontam nossos desejos capitalistas e pecaminosos acabam por trazer uma "congestão espiritual". Não concordamos mais com a Palavra ministrada que vem confrontando meu estado. Diante de tal situação, pregadores deixam a Sã doutrina, se apegando aos números e acabam por oferecer "amuletos" espirituais que elevam o desejo carnal do homem, para que, independente do que ele faça, bastando cumprir alguns compromissos - geralmente financeiros - que a salvação estará garantida, pois DEUS é amor.

É verdade absoluta que DEUS é amor, mas também é justiça e juízo. Ele não se conforma com o estado pecaminoso do homem, para Ele só existe uma maneira de se deixar a rebelião ocorrida no início da criação sendo: quando o homem passa a exercer fé na morte e ressurreição de Seu Filho Jesus Cristo, tornando-se nova criatura e se abstendo dos prazeres que o mundo e a carne nos oferecem.

Que os nossos desejos e vontades sejam a mesma de Paulo para com Timóteo: "...Mantenha a Mensagem viva..." II Timóteo 4:5.

Que o Senhor da seara nos fortaleça a ponto de compreendermos o certo e o errado; o que lhe agrada e entristece; a maneira de nos alimentarmos do Seu melhor, que é a Palavra Viva e vivermos em Vida Plena!

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.