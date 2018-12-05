UM DEUS QUE AMA, DESEJA UMA GRANDE FAMÍLIA.

Robinson L Araujo[1]

"Ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário". (Hebreus 2:18)

A maravilhosa graça de DEUS acaba por ser imaginável em nosso entendimento humano. Suponha que uma pessoa cria algo e depois esse algo, acaba por se rebelar contra aquele que o criou. Exatamente como nossos antepassados agiram diante de DEUS, desobedecendo a ordem de não comer do fruto da árvore da Vida. Naquele momento, acabamos por estar separados de DEUS e haveria a necessidade de nos reatarmos com nosso Criador.

Talvez você pense que DEUS não soube agir ou, até mesmo, errou em Seus posicionamentos. Houve então a necessidade de sacrifícios de animais para remissão de pecados; pessoas morreram por se acharem em pecado e acessarem a presença de DEUS no propiciatório; a destruição da humanidade pelo dilúvio; dentre outras.

Durante todo este tempo, temos ouvidos e nossos pais ouviram a Palavra de DEUS pelos sacerdotes e profetas, até que DEUS, pela Sua Sabedoria, acaba por restaurar o que se havia perdido, por intermédio da morte de Seu Filho Jesus Cristo. Um amor tão grande que eu, não seria capaz de ofertar minha filha para salvar outra pessoa. Pois, sem merecermos, Ele nos entregou!

Vejamos o que Hebreus 1:1-3 nos afirma:

Passando por uma longa linha de profetas, DEUS falou aos nossos antepassados séculos a fio, de diferentes maneiras. Em tempos recentes, a comunicação foi direta, por intermédio de Seu Filho. Por meio do Filho, DEUS, no princípio, criou o mundo, e no fim tudo vai pertencer ao Filho. O Filho reflete perfeitamente que DEUS é e está selado com a natureza de DEUS. Ele mantém tudo unido pelo que diz - palavras poderosas.

Sendo assim, o autor declara que a revelação de DEUS é concedida em dois estágios: por meio dos profetas do Antigo Testamento e hoje por Jesus Cristo no Novo Testamento. Sendo o Filho a palavra Logos de DEUS, sendo Sua palavra final, onde Sua pessoa determina a interpretação da Palavra de DEUS falada pelos profetas.

Mesmo com a vinda e sacrifício de Jesus Cristo devemos dar créditos a palavra dos profetas do Antigo Testamento, onde anunciavam a vinda do Mestre. Hebreus 2:1,3 afirma: "É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Antes de tudo ela foi entregue pelo Senhor em pessoa; depois, transmitida a nós pelos que dEle a ouviram".

Vejo aqui a importância de não se deixar da comunhão que a Igreja proporciona na vida daqueles que se entregam ao Senhorio de Jesus. É por meio da comunhão que se tem o crescimento, exerce-se fé e torna-se motivado a levar uma vida em santidade - diferente de prosperidade. A Igreja não é a material (construção de paredes) e sim a comunhão que se pode encontrar dentro de uma congregação (paredes).

Quantas vezes já entramos em uma congregação e ficamos de fora da comunhão? A comunhão proporcionada pelo Filho, não nos deixa de fora. Ela não segrega, ela atrai e funde pelo amor demonstrado na Cruz. Esta conclusão está alicerçada no que o livro de Hebreus 2:10-13 nos afirma:

Faz sentido que o DEUS que iniciou tudo e que tudo preserva agora conclua Sua obra, tornando perfeito o Pioneiro da Salvação através do sofrimento, enquanto ele conduz todas essas pessoas à glória. Uma vez que aquele que salva e os que são salvos têm uma origem comum, Jesus não hesita em tratá-los como família, dizendo: Vou contar a meus bons amigos, meus irmãos e irmãs, tudo que sei sobre Ti; Vou me reunir a eles num culto e em louvor a Ti. Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: Até eu vivo por depositar minha confiança em DEUS. E uma vez mais: Aqui estou com os filhos que Deus me deu.

Tornamo-nos família de DEUS, sendo Cristo o nosso primeiro irmão que, por Sua morte, nos atraiu novamente ao Pai, dando-nos condições de participarmos da herança em uma vida futura. Não serei maior que você e você não se torna mais importante do que eu pois, a herança de estarmos com o Senhor é de igual valor, conquistada não por sacrifícios pessoais e sim por sacrifício único na cruz.

Como DEUS, Jesus Cristo deveria deixar Sua posição e condição para que pudéssemos ser atraídos por Ele, tornou-se assim, carne como nós. Hebreus 2:14 nos esclarece:

Uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para Si, Ele destruiu o poder que o Diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte.

Somos libertos do medo da morte! Foi-nos dado a garantia de uma eternidade segura ao lado do Pai! Como é bom se ter a certeza de um futuro que não podemos ver, mas podemos sentir pela fé em Sua palavra e seu ato de verdadeiro amor. Não foi por anjos, foi por mim, foi por você, foi por nós:

Assim, é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa de pessoas como nós, filhos de Abraão. Foi por isso que Ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de DEUS como Sacerdote principal, para retirar os pecados da humanidade. (Hebreus 2:16-17).

É por meio e intermédio dEle que temos vida Integral. Vida integral é uma vida que não sofreu diminuição ou restrição, ela é total, completa. É uma vida que se apresenta com todos os seus componentes e propriedades originais. Condições necessárias para que vivamos em Vida Plena.

Peça ajuda a Ele! Ele já experimentou toda a dor e passou em todos os testes e agora tem condições de ajudar no que for necessário.

BIBLIOGRAFIA

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.