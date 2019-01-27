SUA FAMÍLIA É UMA BENÇÃO DE DEUS!

Robinson L Araujo[1]

"Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio" (Gênesis 12:3)

Foi a palavra que DEUS afirmou a Abrão, quando lhe dava uma promessa. Tenha certeza: a promessa dada vale para você e sua família pois, da semente de Abraão, nasceu o propósito de DEUS para redenção do homem. Tanto é que, Jesus afirmou: "Abraão - o 'pai' de vocês - com fé jubilosa olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou". (João 8:56). Sendo assim, creia que sua família goza das bênçãos de DEUS!

Sendo a família a célula mater da sociedade, o menor grupo onde exercemos nossa convivência. É dentro do lar, onde a família coabita, que deve se aprender os primeiros passos do amor de DEUS, Seus princípios e valores que, no decorrer da vida, deverá ser benção na vida de outras famílias e na criação de um novo lar.

Sendo assim, deve-se promover dentro do lar o lugar onde as pessoas que ali coabitam, aprendam a cultivar o amor, as afeições ao contrário de se pregar a repressão ou a depravação. Deve-se viver um pedaço do céu dentro de seu lar, sendo isso possível? Sim, é possível, quando o Espírito de DEUS passa a dirigir as ações dentro do lar; quando o marido e a esposa se compreendem, amam e se respeitam mutuamente; quando os pais passam a promover o crescimento de seus filhos e não somente a retaliação de suas ações. Quando a base do lar está alicerçada na Rocha que é Jesus Cristo.

Isso não quer dizer que os pais não possam disciplinar seus filhos, pois é bíblica a disciplina. Mas, antes de disciplinar puramente, existe a necessidade de se ensinar. Provérbios 22:6 adverte: "Mostre a direção da vida para seus filhos - e, mesmo quando forem velhos, eles não se perderão".

Se existe um erro por parte de nossos filhos, faz-se necessário antes de qualquer retaliação ou ralo, apresente-o ao Senhor, ensinado-os a compreender o erro e pedirem perdão a DEUS e a seus pais, com paciência e calma. Quando se age desta forma, acaba-se por conquistar a confiança dos filhos, fazendo-se amigo deles.

Sempre que for necessário e merecido, elogie seus filhos, seu cônjuge em publico, dando "honra a quem honra" (Romanos 13:7), pois se existe a necessidade de honrar, que se faça com aquele que merece. Quando o fazemos com nossos filhos, acaba-se por motivá-los a fazer sempre o melhor e aquilo que se é correto, pela grata satisfação das boas palavras recebidas.

O nosso lar deve ser um lugar de alegria. É claro, a nossa vida não é um mar de rosas, mas se tudo é difícil e por vezes passaremos angustias, decepções e tristezas, por que motivo tornaria o meu lar um lugar insuportável para se viver? A partir do memento que Cristo passa a ser o centro de nossa convivência, é possível fazer o discernimento daquilo que é bom ou mal; do que edifica e destrói, tornando nossa convivência e habitat agradável, mesmo que as tempestades possam surgir.

Para que se tenha um lar feliz, não é necessário que seja a melhor casa, com o carro do ano na garagem, não existe a necessidade da melhor comida na mesa ou dotado de toda a tecnologia do mercado. Um lar feliz é onde, mesmo com a simplicidade, a paz reina e existe a prática da bondade, paciência, amor e bondade. Um lugar que se profira palavras de edificação e sabedoria. O apóstolo Paulo afirmou em Tiago 3:16-17:

A verdadeira sabedoria, que vem de DEUS, começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é pra lá de abençoada. Não muda como o tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que DEUS aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra.

São nossas atitudes que poderão levar a benção sobre nosso lar. DEUS já deu a promessa de que nosso lar será bem sucedido e que por meio dele iremos abençoar outras famílias, mas devemos compreender os propósitos de DEUS e fazer a nossa parte.

Que você possa fazer a seguinte oração: "DEUS, por vezes não tenho entendido Seu propósito para minha família. Confesso que algumas vezes tenho errado em meus posicionamentos diante de meu cônjuge ou filhos, por não compreender a Tua Palavra e achar que estava fazendo o certo. Que Teus princípios e valores estejam enraizados em meu coração e mente. Que me ajudes a corrigir com amor e sabedoria. Que passe a elogiá-los, sendo verdadeiro amigo. Perdoe-me pelos erros cometidos Que o Senhor seja o centro de nosso lar e possamos estar firmados em Ti. Que o Senhor nos ensine a vivermos em Vida Plena. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, amém!

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

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