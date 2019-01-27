Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:36

Buscar

Últimas notícias
X

Robinson L Araujo

SUA FAMÍLIA É UMA BENÇÃO DE DEUS!

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 27/01/2019 às 01:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Robinson L Araujo[1]

 

"Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio" (Gênesis 12:3)

 

Foi a palavra que DEUS afirmou a Abrão, quando lhe dava uma promessa. Tenha certeza: a promessa dada vale para você e sua família pois, da semente de Abraão, nasceu o propósito de DEUS para redenção do homem. Tanto é que, Jesus afirmou: "Abraão - o 'pai' de vocês - com fé jubilosa olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou". (João 8:56). Sendo assim, creia que sua família goza das bênçãos de DEUS!

Sendo a família a célula mater da sociedade, o menor grupo onde exercemos nossa convivência. É dentro do lar, onde a família coabita, que deve se aprender os primeiros passos do amor de DEUS, Seus princípios e valores que, no decorrer da vida, deverá ser benção na vida de outras famílias e na criação de um novo lar.

Sendo assim, deve-se promover dentro do lar o lugar onde as pessoas que ali coabitam, aprendam a cultivar o amor, as afeições ao contrário de se pregar a repressão ou a depravação. Deve-se viver um pedaço do céu dentro de seu lar, sendo isso possível? Sim, é possível, quando o Espírito de DEUS passa a dirigir as ações dentro do lar; quando o marido e a esposa se compreendem, amam e se respeitam mutuamente; quando os pais passam a promover o crescimento de seus filhos e não somente a retaliação de suas ações. Quando a base do lar está alicerçada na Rocha que é Jesus Cristo.

Isso não quer dizer que os pais não possam disciplinar seus filhos, pois é bíblica a disciplina. Mas, antes de disciplinar puramente, existe a necessidade de se ensinar. Provérbios 22:6 adverte: "Mostre a direção da vida para seus filhos - e, mesmo quando forem velhos, eles não se perderão".

Se existe um erro por parte de nossos filhos, faz-se necessário antes de qualquer retaliação ou ralo, apresente-o ao Senhor, ensinado-os a compreender o erro e pedirem perdão a DEUS e a seus pais, com paciência e calma. Quando se age desta forma, acaba-se por conquistar a confiança dos filhos, fazendo-se amigo deles.

Sempre que for necessário e merecido, elogie seus filhos, seu cônjuge em publico, dando "honra a quem honra" (Romanos 13:7), pois se existe a necessidade de honrar, que se faça com aquele que merece. Quando o fazemos com nossos filhos, acaba-se por motivá-los a fazer sempre o melhor e aquilo que se é correto, pela grata satisfação das boas palavras recebidas.

O nosso lar deve ser um lugar de alegria. É claro, a nossa vida não é um mar de rosas, mas se tudo é difícil e por vezes passaremos angustias, decepções e tristezas, por que motivo tornaria o meu lar um lugar insuportável para se viver? A partir do memento que Cristo passa a ser o centro de nossa convivência, é possível fazer o discernimento daquilo que é bom ou mal; do que edifica e destrói, tornando nossa convivência e habitat agradável, mesmo que as tempestades possam surgir.

Para que se tenha um lar feliz, não é necessário que seja a melhor casa, com o carro do ano na garagem, não existe a necessidade da melhor comida na mesa ou dotado de toda a tecnologia do mercado. Um lar feliz é onde, mesmo com a simplicidade, a paz reina e existe a prática da bondade, paciência, amor e bondade. Um lugar que se profira palavras de edificação e sabedoria. O apóstolo Paulo afirmou em Tiago 3:16-17:

A verdadeira sabedoria, que vem de DEUS, começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é pra lá de abençoada. Não muda como o tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que DEUS aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra.

São nossas atitudes que poderão levar a benção sobre nosso lar. DEUS já deu a promessa de que nosso lar será bem sucedido e que por meio dele iremos abençoar outras famílias, mas devemos compreender os propósitos de DEUS e fazer a nossa parte.

Que você possa fazer a seguinte oração: "DEUS, por vezes não tenho entendido Seu propósito para minha família. Confesso que algumas vezes tenho errado em meus posicionamentos diante de meu cônjuge ou filhos, por não compreender a Tua Palavra e achar que estava fazendo o certo. Que Teus princípios e valores estejam enraizados em meu coração e mente. Que me ajudes a corrigir com amor e sabedoria. Que passe a elogiá-los, sendo verdadeiro amigo. Perdoe-me pelos erros cometidos Que o Senhor seja o centro de nosso lar e possamos estar firmados em Ti. Que o Senhor nos ensine a vivermos em Vida Plena. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo, amém!

 

REFERÊNCIAS

PETERSON, Heugene H. Bíblia A MENSAGEM em Linguagem Contemporânea. São Paulo: Editora Vida, 2011.

 

Visite nosso site: http://www.vivendoemvidaplena.teo.br

 

[1] Pastor - e-mail: robinson.luis@bol.com.br - site: www.vivendoemvidaplena.teo.br

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Robinson L Araujo

A VIVÊNCIA FAMILIAR EM TEMPOS DE QUARENTENA

Robinson L Araujo

EM TEMPOS DE PANDEMIA, O LAR DEVERIA SER O MELHOR REFÚGIO.

Robinson L Araujo

DEUS, FAMÍLIA E COVID-19!

Robinson L Araujo

PÓS-MODERNIDADE, SEXUALIDADE, CULTURA, IDEOLOGIA DE GÊNERO E A IGREJA

Publicidade

Robinson L Araujo

Na Longa Estrada da Vida...

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo