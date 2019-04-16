

Um pedido urgente, de socorro...

Vindo do galho da laranjeira.

Numa plena sexta feira...

Sol surgia atrás do morro.

Muito estridente qual... “Zorro!”

Meu amigo... Sabiá!

O seu triste... Gorjeá!

Era um canto diferente.

Senti não estava... Contente!

Sai correndo... Espiá!



A floresta estava em chamas.

Fogo subindo a ladeira.

Fumaça formando... Barreira!

Então percebi o drama.

No solo a seca... Grama!

Alimentava a lavareda.

Seguia a trilha... Alameda!

Os filhotes num sufoco!

Assustado triste rouco...

“Faça algo... Interceda!”



Peguei logo a ferramenta...

Comecei fazer... Aceiro!

O fogo vinha ligeiro...

Como grande... Tormenta!

Olhos ardiam qual... Pimenta!

Como um cara... Sacudido!

Vento fazia... Zumbido!

Alimentava o... Fogo!

Porém, encarei o jogo...

Atendi o lamento... Pedido!



Consegui dominar as chamas.

Evitei grande... Tragédia!

Sabiá quis fazer média...

Sentiu o sufoco... Drama!

Tracei belo... Diagrama!

Contornei todo perigo...

Ficou seguro... Abrigo!

Comecei bem meu... Dia!

Agradecido, cantava... “Sorria!”

Pode sempre, contar... “Comigo!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/04/2019