Valdemir Gomes
Um pedido urgente, de socorro...
Vindo do galho da laranjeira.
Numa plena sexta feira...
Sol surgia atrás do morro.
Muito estridente qual... “Zorro!”
Meu amigo... Sabiá!
O seu triste... Gorjeá!
Era um canto diferente.
Senti não estava... Contente!
Sai correndo... Espiá!
A floresta estava em chamas.
Fogo subindo a ladeira.
Fumaça formando... Barreira!
Então percebi o drama.
No solo a seca... Grama!
Alimentava a lavareda.
Seguia a trilha... Alameda!
Os filhotes num sufoco!
Assustado triste rouco...
“Faça algo... Interceda!”
Peguei logo a ferramenta...
Comecei fazer... Aceiro!
O fogo vinha ligeiro...
Como grande... Tormenta!
Olhos ardiam qual... Pimenta!
Como um cara... Sacudido!
Vento fazia... Zumbido!
Alimentava o... Fogo!
Porém, encarei o jogo...
Atendi o lamento... Pedido!
Consegui dominar as chamas.
Evitei grande... Tragédia!
Sabiá quis fazer média...
Sentiu o sufoco... Drama!
Tracei belo... Diagrama!
Contornei todo perigo...
Ficou seguro... Abrigo!
Comecei bem meu... Dia!
Agradecido, cantava... “Sorria!”
Pode sempre, contar... “Comigo!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/04/2019
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