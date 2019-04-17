Vale uma vida?

Menos que um cigarro.

Simples, não... Esbarro!

História de amor... Destruída!

Como encontrar saída...

Diante de tanta insensatez.

Está faltando... Lucidez!

Na verdade... Respeito!

Este insensato sujeito...

Loucura ou... Estupidez?



Não existe vocábulo.

Para qualificar o bandido.

Tresloucado... Pervertido!

A prisão seu... Estábulo!

Nem usarei... Vernáculo!

Diante da tragédia... Desastre!

Para qualificar esse... “Traste!”

O poeta sem... “Palavras!”

Como vulcão... “Lavras!”

Da espécie um... Contraste!



Num momento de laser...

Desfrutando merecido descanso.

Um vagabundo só... Ranço!

Destruidor de... Prazer!

Sem palavras para... Dizer!

Este indecoroso... Dejeto!

Do capeta, verdadeiro projeto!

Que fazer com esse... Sujeito?

Sem cerimônia... Preconceito!

Interrompe belo... Trajeto!



Major Paulo Settervall...

Militar da reserva e professor.

Da ordem, cultura... Defensor!

Tragédia causa... Vendaval!

Nem na era medieval...

Havia tanto ser... Intragável!

Desalmado... Miserável!

Destruiu uma família.

Mas... Estaremos em vigília!

Este fato... Inaceitável!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/04/2019.