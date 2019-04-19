

Inspiração divina...

Neste exato instante...

Falar dos... Habitantes!

Vemos em cada esquina.

Tem coisa que não combina...

Desrespeitar esse povo.

Com todo carinho... Louvo!

Sua descente postura.

São amáveis criaturas...

Merecem um projeto... Novo!



Exaltar nossa origem...

Uma questão de respeito.

Pois, graças a seus... Feitos!

Aos que o País... Dirigem!

Deixo uma... Mensagem!

Digo... Questão de respeito!

Os índios pelos seus feitos...

Merecem serem... Ouvidos!

Respeitados... Promovidos!

Chega de... Pré-conceitos!



Não podemos esquecer...

A grande contribuição.

Quanto sua... Ebulição!

Chega a estarrecer.

Importante reconhecer...

Uma questão de memória.

Sua bela... Trajetória!

Vamos... Comemorar a data!

Do País... São, primatas!

Da Nação... Júbilo, glória!



Postura... Inaceitável!

Desrespeitar esse... Povo!

Primeiro, galinha, ovo...

Situação... Deplorável!

Na verdade o desejável...

Reconhecer... Seu jeito!

Exclusão um desrespeito...

De Cristo... Mensageiros!

São heróis... Brasileiros!

Landmark... “Antigo, aceito!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/04/2019