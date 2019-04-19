Valdemir Gomes
Inspiração divina...
Neste exato instante...
Falar dos... Habitantes!
Vemos em cada esquina.
Tem coisa que não combina...
Desrespeitar esse povo.
Com todo carinho... Louvo!
Sua descente postura.
São amáveis criaturas...
Merecem um projeto... Novo!
Exaltar nossa origem...
Uma questão de respeito.
Pois, graças a seus... Feitos!
Aos que o País... Dirigem!
Deixo uma... Mensagem!
Digo... Questão de respeito!
Os índios pelos seus feitos...
Merecem serem... Ouvidos!
Respeitados... Promovidos!
Chega de... Pré-conceitos!
Não podemos esquecer...
A grande contribuição.
Quanto sua... Ebulição!
Chega a estarrecer.
Importante reconhecer...
Uma questão de memória.
Sua bela... Trajetória!
Vamos... Comemorar a data!
Do País... São, primatas!
Da Nação... Júbilo, glória!
Postura... Inaceitável!
Desrespeitar esse... Povo!
Primeiro, galinha, ovo...
Situação... Deplorável!
Na verdade o desejável...
Reconhecer... Seu jeito!
Exclusão um desrespeito...
De Cristo... Mensageiros!
São heróis... Brasileiros!
Landmark... “Antigo, aceito!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/04/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS