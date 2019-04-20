Querer... "Reinventar a roda!"

O presidente Bolsonaro.

Com gesto de... Disparo!

Sem projeto... Incomoda!

O sonho do povo... Poda!

Só... Reforma da previdência!

Estamos perdendo a paciência.

Tanto discurso... Bravata!

Então... Troca marcha, engata!

Está sobrando... Incompetência!



Parece rabo de... Cavalo!

Crescendo pra... “Baixo!”

Governo sem... Cabisbaixo!

Muita falácia... “Badalo!”

Nos tímpanos até... “Calo!”

Na real... Nada acontece!

Seu discurso estarrece...

A autoestima... Ofende!

Entre... Ninguém se entende!

No popular... “Gente não merece!”



As viagens, um... Vexame!

Em verdade... Falta projeto!

Pois, governar por decreto...

Nota baixa no... Exame!

Está faltando... Vasilhame!

Segundo velho... “Ditado!”

Tem auxiliar... Despreparado!

Chega de tanta... Zoeira!

Fábula... “Três peneiras!”

Será um belo... Recado!



Estamos na... Torcida!

Essa reforma... Excludente!

Sem nexo... Incoerente!

Qual veneno... Inseticida!

Destrói sonhos... Vidas!

Tem que haver... Isonomia!

Ao privilegiar categorias...

Promove... Atrocidade!

Liberdade, igualdade... Fraternidade!

Princípios... Melhores dias!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/04/2019