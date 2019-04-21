Nascer de novo...

O sentido da quaresma...

Tempo de amor, reflexão!

De sacrifício, de perdão!

Voltar-se, para a caserna!

Local onde o amor... Hiberna!

Renasce... Nova irmandade!

Despojado de vaidade...

Sem apego aos metais!

Encontro de... Humildade e paz!

Constrói... Uma nova sociedade!



A páscoa... Perdeu o significado!

Afronta...Verdadeiro casuísmo!

Prioridade é... Consumismo!

Esqueceu-se do Criador, o recado!

Todo sangue derramado...

Perdeu sentido, importância!

O humano é arrogância!

Semeia a discórdia, desunião!

Morre... O lado cristão!

Aflora a intolerância!



Rever valores, conceitos...

É um ato de humildade!

Vaidade de vaidade...

Do humano, maior defeito!

Escraviza o sujeito!

Expõe aos males do vício...

Deixa... À beira do precipício!

Fere, o Grande Arquiteto!

Somos dele, melhor projeto...

Filhos do... Pai, irmãos em Cristo!



Quaresma, é penitência!

Páscoa, é ressurreição!

Temos que dá as mãos...

Aflorar a paciência!

Usar a inteligência...

A favor do coletivo!

Ter a bíblia, como... O Livro...

Que guarda os ensinamentos!

Ressurreição... Renascimento!

Cristo... Sua fé, o mantém... Vivo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/04/2019