Nascer de novo...

Valdemir Gomes
O sentido da quaresma...
Tempo de amor, reflexão!
De sacrifício, de perdão!
Voltar-se, para a caserna!
Local onde o amor... Hiberna!
Renasce... Nova irmandade!
Despojado de vaidade...
Sem apego aos metais!
Encontro de... Humildade e paz!
Constrói... Uma nova sociedade!
A páscoa... Perdeu o significado!
Afronta...Verdadeiro casuísmo!
Prioridade é... Consumismo!
Esqueceu-se do Criador, o recado!
Todo sangue derramado...
Perdeu sentido, importância!
O humano é arrogância!
Semeia a discórdia, desunião!
Morre... O lado cristão!
Aflora a intolerância!
Rever valores, conceitos...
É um ato de humildade!
Vaidade de vaidade...
Do humano, maior defeito!
Escraviza o sujeito!
Expõe aos males do vício...
Deixa... À beira do precipício!
Fere, o Grande Arquiteto!
Somos dele, melhor projeto...
Filhos do... Pai, irmãos em Cristo!
Quaresma, é penitência!
Páscoa, é ressurreição!
Temos que dá as mãos...
Aflorar a paciência!
Usar a inteligência...
A favor do coletivo!
Ter a bíblia, como... O Livro...
Que guarda os ensinamentos!
Ressurreição... Renascimento!
Cristo... Sua fé, o mantém... Vivo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/04/2019
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