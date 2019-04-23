Valdemir Gomes
Acontece conforme... Planejado!
Às vezes... Surgem imprevistos!
Vida, de mistérios... Um misto!
Por incidentes... Alvejados!
O trivial, desejado...
Fica pra outra... Data!
Dói na alma, qual chibata...
São coisas que acontecem...
As pessoas... Amadurecem!
Tudo na medida... Exata!
Cada novo amanhecer...
Tempo de ligar a bina.
Sol, ao raiar na colina...
Faz a terra... Aquecer!
Seu veredito... Parecer!
Delineia o traçado.
Fé em Cristo, arrojado...
Deixo minha... Cabana!
Segunda, outra... Semana!
Seguro firme... Cajado!
Somos um do... Dependente!
Esta verdade... Um fato!
Insumos são aparatos...
Fazem... Germinar a semente!
Atitudes sensatas, coerentes...
Trazem um final... Feliz!
Verdades não têm... Matriz!
Pois, a lida... Dinâmica!
Uma força... Cósmica!
Grande Arquiteto, assim... Diz!
Nem sempre o planejado...
Conforme foi... Acontece!
O humano... Desconhece!
Importante está... Engajado!
Conseguir o desejado...
Travessia... Longo caminho!
Haverá flores... Espinhos!
Tropeços no seu... Trajeto!
Porém, prestigie o correto...
Cristo jamais... Deixará sozinho!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/04/2019
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS