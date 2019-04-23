

Acontece conforme... Planejado!

Às vezes... Surgem imprevistos!

Vida, de mistérios... Um misto!

Por incidentes... Alvejados!

O trivial, desejado...

Fica pra outra... Data!

Dói na alma, qual chibata...

São coisas que acontecem...

As pessoas... Amadurecem!

Tudo na medida... Exata!



Cada novo amanhecer...

Tempo de ligar a bina.

Sol, ao raiar na colina...

Faz a terra... Aquecer!

Seu veredito... Parecer!

Delineia o traçado.

Fé em Cristo, arrojado...

Deixo minha... Cabana!

Segunda, outra... Semana!

Seguro firme... Cajado!



Somos um do... Dependente!

Esta verdade... Um fato!

Insumos são aparatos...

Fazem... Germinar a semente!

Atitudes sensatas, coerentes...

Trazem um final... Feliz!

Verdades não têm... Matriz!

Pois, a lida... Dinâmica!

Uma força... Cósmica!

Grande Arquiteto, assim... Diz!



Nem sempre o planejado...

Conforme foi... Acontece!

O humano... Desconhece!

Importante está... Engajado!

Conseguir o desejado...

Travessia... Longo caminho!

Haverá flores... Espinhos!

Tropeços no seu... Trajeto!

Porém, prestigie o correto...

Cristo jamais... Deixará sozinho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/04/2019