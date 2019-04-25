Valdemir Gomes
Uma semana começa.
Tempo de retomar a lida.
Buscar caminhos... Saída!
Juntar algumas peças.
Afinal, o que interessa...
Ajudar o semelhante.
Cada momento... Instante!
Agir com sobriedade.
Disseminar amor... Caridade!
Nada de ações... Destoantes!
Estamos em plena quaresma.
Momento de reflexão.
Refazer a conexão...
Cumprir papel sem... Resma!
A vida não é a mesma...
Sempre há renovação.
Corpo, alma, coração...
Numa linda... Sintonia!
Ao sair de sua abadia...
Respeito lema... Condição!
Nada de revanchismo...
Diante de algum... Intruso!
Quando emperra o parafuso...
Por descaso... Casuísmo!
Ironia, deboche, cinismo...
Torna o humano... Pequeno!
O amor deve ser... Dreno!
Que arrefece o coração.
Qual a nota da canção...
Egoísmo, nocivo... Veneno!
Uma nova sociedade...
Respeito... Desafio diário!
Sob as bênçãos do... Vigário!
Viver Cristo de verdade.
Transformar a realidade...
Segurar firme o malhete.
Abrir portas... Colchetes!
É um ousado desafio.
A outra margem do rio...
Solidariedade melhor... Banquete!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/04/2019
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