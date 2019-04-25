

Uma semana começa.

Tempo de retomar a lida.

Buscar caminhos... Saída!

Juntar algumas peças.

Afinal, o que interessa...

Ajudar o semelhante.

Cada momento... Instante!

Agir com sobriedade.

Disseminar amor... Caridade!

Nada de ações... Destoantes!



Estamos em plena quaresma.

Momento de reflexão.

Refazer a conexão...

Cumprir papel sem... Resma!

A vida não é a mesma...

Sempre há renovação.

Corpo, alma, coração...

Numa linda... Sintonia!

Ao sair de sua abadia...

Respeito lema... Condição!



Nada de revanchismo...

Diante de algum... Intruso!

Quando emperra o parafuso...

Por descaso... Casuísmo!

Ironia, deboche, cinismo...

Torna o humano... Pequeno!

O amor deve ser... Dreno!

Que arrefece o coração.

Qual a nota da canção...

Egoísmo, nocivo... Veneno!



Uma nova sociedade...

Respeito... Desafio diário!

Sob as bênçãos do... Vigário!

Viver Cristo de verdade.

Transformar a realidade...

Segurar firme o malhete.

Abrir portas... Colchetes!

É um ousado desafio.

A outra margem do rio...

Solidariedade melhor... Banquete!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/04/2019